Un mismo trámite municipal cuesta hasta 40 veces más según la región en Perú. (Imagen: Andina)
Un mismo trámite municipal cuesta hasta 40 veces más según la región en Perú. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Instituto Peruano de Economía (IPE)
Instituto Peruano de Economía (IPE)

Un marco regulatorio eficiente es esencial para la competitividad. Sin embargo, en el Perú persisten normas excesivas y discrecionales, especialmente a nivel municipal, que elevan los costos de operar formalmente. En este contexto, fortalecer al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es clave.

TE PUEDE INTERESAR

Aprueban dictamen que permite ingresar agua y alimentos a conciertos: los detalles
Indecopi: Por cada empresa que intenta “salvarse”, casi cuatro están cerrando
¿Abrir una empresa mediana en Perú? Más de 3,300 horas en trámites complican el proceso
El cartel que enfermó al mercado
Gobierno descarta que propuesta sobre revelación de información reservada sea una “Ley Mordaza”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.