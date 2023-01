Así, a las ciudades perjudicadas como Cusco, Arequipa y Puno –entre otras- también se suman Amazonas, San Martín y Loreto.

En conversación con gestion.pe el presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur Amazonas), Jeff Contreras, indicó que a raíz de las manifestaciones se registró cancelaciones de reservas de hoteles y agencias de viaje de hasta 30% aproximadamente, de lo poco que tenían.

“Las reservas eran para este mes de enero y febrero. Ahora ya no tenemos reservas. (…) Los destinos turísticos a los que se vendieron las reservas eran para Catarata Gocta, Sarcófagos de Carajía y el complejo arqueológico de Kuélap Kuelap, que pese a las deficiencias que presenta, tenía un flujo mínimo de visitantes. Los turistas se quedaban entre 3 a 4 días. Indirectamente esta situación nos afecta a todos”, apuntó.

Contreras señaló que todos los meses de febrero de cada año se realizaba el ‘Carnaval Amazonense’ el cual fue postergada para el mes de marzo; en tanto dijo que “si en marzo no se da, probablemente se cancele. Todo va a depender de la situación política”.

En medio de esta problemática, precisó que se ha sumado otro: el cierre indefinido del Aeropuerto de Jaén (Cajamarca) por daños a la pista de aterrizaje.

“Se ha complicado la situación, toda vez que ahora el Aeropuerto de Jaen (Cajamarca) presenta deficiencias y digamos que es una de las puertas de entrada al turismo de la región Amazonas”, comentó.

En Amazonas la temporada alta del flujo de turistas comienza en el mes abril, para Semana Santa, y se espera que la situación sea controlada para ese entonces.

Toda la cadena afectada

Situación similar sucedió en la región San Martín, en donde si bien se presentaron manifestaciones, estas fueron mínimas y pacíficas.

En conversación con gestion.pe el presidente de Caretur San Martin, Ramón da Cruz, indicó que también tuviera cancelación de reservas de hoteles. Según dijo, con el clima de conflicto que tiene el país la población ya no busca salir a hacer turismo porque no sabe si el aeropuerto de destino va a funcionar o no.

Indicó que en la región San Martín, entre el 95% y 99% de turistas tiene como ruta el norte del país, zona en la que precisamente se produjo bloqueos de carreteras.

“Las cancelaciones de reservas de hoteles que hemos tenido han sido entre 80% y 90% por las protestas. Solamente los que han venido por avión han logrado hacer el turismo y por tierra ha venido el mínimo. Todo el tramo norte fue bloqueado, entonces mucha gente por ahí no podía pasar”, detalló.

De igual manera, indicó que las agencias de viajes también se han visto afectados, toda cuenta que buscan promover los principales destinos turísticos de la zona como: Tarapoto, Bosque de Protección Alto Mayo, Laguna Azul y las cataratas de Pucayacu.

“Nosotros somos una cadena que incluye a las agencias, operadores, hoteles, restaurantes, guías de turismo. Hay muchos profesionales de turismo en esta zona. Toda la cadena se ve afectada”, sostuvo.

Da Cruz precisó que la preocupación del gremio radica en que cuando se cierra la carretera en el norte, surge la escasez de combustible más no de alimento, debido a que San Martín tiene un alto índice de autoabastecimiento de comida.

Iquitos ‘deprimente’

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, Walter Boria, indicó que en su caso, cuando se registró el incendio en la plaza San Martín en Lima, el pasado viernes 20 de enero, se cancelaron los vuelos a la ciudad de Iquitos.

“Nosotros hemos tenido cancelaciones de vuelo. El mismo día que ocurrió el incendio en Lima, ese día tuvimos cancelaciones de vuelo. En Iquitos no ha habido grandes manifestaciones. La ciudad está tranquila”, dijo.

Indicó que las manifestaciones y protestas se dan cuando la ciudad de Iquitos no se ha recuperado en sus niveles de flujo de turistas después de la pandemia del COVID-19.

De acuerdo a cifras de Corpac, al cierre del 2021 el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta recibió 383,340 pasajeros, lo que representa una caída de 33.8% respecto a los registrado en el 2019 (578,951).

“Somos la única región que no ha podido recuperarse de la pandemia debido a que estamos aislados. No tenemos una carretera, la única manera por la que los turistas pueden llegar es por avión o por río. Iquitos cuenta con los peores indicadores en todo sentido: infraestructura, salud, energía. Iquitos está en una situación bastante deprimente”, sostuvo.

DATOS

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Luis Helguero, sostuvo que las alertas de las cancillerías extranjeras como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil para que sus ciudadanos no visiten el Perú, por las convulsiones sociales, afectó al turismo del país.

El Plan del Gobierno “Con Punche Perú” contempla un presupuesto de S/ 500 millones para activar el turismo en el país.

El ejecutivo también plantea la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los turistas extranjeros que adquieran bienes en nuestro país.