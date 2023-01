“El trabajo remoto es una herramienta más donde el confort es un factor clave para el rendimiento de un trabajador”, señala Daniel Cortéz, sales team leader Perú de GeoVictoria.

En la misma línea, Daphne Beuermann, manager de Ventas y Marketing en PageGroup, indicó a gestion.pe que antes un factor de decisión para cambiar de trabajo era el factor económico, pero esto ha cambiado.

“El trabajador hoy ve si la posición que le ofrecen es 100% remoto o presencial, así como la cultura de la empresa, porque los colaboradores hoy se preocupan más por un balance entre su vida personal y profesional. Hoy, el incremento económico para cazar a un profesional es menor que antes, ahora entran a tallar otros factores como el trabajo remoto para hacer un cambio de empresa”, resaltó.

Trabajo remoto debido al contexto social

Por su parte, Kerim Rumie, country manager de GeoVictoria Perú, comenta que dado el contexto actual de la región, no solo económico y político, sino también social, donde cada vez las personas quieren aprovechar mejor su tiempo, “el teletrabajo si juega un rol importante al momento de evaluar una oferta laboral, ya que es percibido como un beneficio adicional a lo que pueda ser la negociación del sueldo y condiciones laborales. Esta flexibilidad que hoy se puede entregar genera ahorros de costos operativos para los colaboradores, desde el traslado, la comida hasta -incluso- la vestimenta”.

Asimismo, mencionó que el modelo híbrido de trabajo, es el preferido por los colaboradores antiguos y nuevos por la flexibilidad que les entrega. “Esta medida hay que considerarla tanto para los nuevos como los antiguos, básicamente por dos motivos. En primer lugar, para entregar condiciones similares para todos los colaboradores, y en segundo lugar porque hay que tener en cuenta la nueva Ley de Teletrabajo, que estipula que hay que especificar la modalidad de trabajo en el contrato de prestación de servicios de cada colaborador, independientemente si es nuevo o antiguo”.

“Con esta realidad, es importante que las empresas cuenten con las herramientas para gestionar los tiempos de sus colaboradores. Ahora más que nunca es importante saber cuándo el personal viene o no a la oficina, cuantos días y cuántos no, y también cuando solicita o no permisos. Ya que al no estar con ellos físicamente todos los días, es más fácil perderse entre tantas solicitudes y por eso es vital apoyarse en herramientas automatizadas con el fin de tener toda esta información ordenada”, agrega.

Según Rumie, con esta información sobre los tiempos será posible ajustar los modelos ideales de trabajo remoto para las diferentes industrias y a su vez, ajustar las mejores condiciones laborales, como por ejemplo, políticas de atrasos, ausentismos, etc.

Desafíos del trabajo remoto para el 2023

Desde el 1 de enero del 2023 entró en vigencia la Ley N° 31572, -Ley del Teletrabajo-, la cual incorpora una serie de normativas e ítems que el trabajo remoto no contemplaba anteriormente.

Según GeoVictoria, mencionó retos del trabajo remoto para este 2023:

· Legislación clara: Si bien, el trabajo presencial ha vuelto con fuerza, es importante que el home office pueda ser regulado considerando las variantes que conlleva el conectarse de forma remota, para no caer en excesos en las jornadas laborales.

La nueva ley del Teletrabajo, incorpora precisamente una serie de parámetros en materia de compensación de gastos de los trabajadores (luz, internet, etc.), y obligaciones en la atención de salud y seguridad (espacios adecuados para el trabajo en home office, mantenimiento de equipos tecnológicos, entre otros), y establece la necesidad obligatoria de un acuerdo escrito donde la empresa estipule con claridad todos los puntos acordados.

· Tecnología para monitoreo: Sin importar el tipo de jornada a la que estén adscritos los colaboradores (mixto o totalmente en homeoffice), esta pueda ser medida de forma objetiva a nivel de ingresos, salidas, permisos, ausencias, horas extras y atrasos, ya que esto entrega beneficios tanto a empleadores como a trabajadores, ayudándolos a tener claridad respecto a las remuneraciones que reciben, sin importar su jornada laboral, sea esta de medio día, jornada completa o con otro tipo de flexibilidades.

Por ello, uno de los retos principales para las empresas es poder implementar herramientas tecnológicas innovadoras que permitan precisamente la gestión correcta de tiempos de los colaboradores.

· Impulsar la productividad: otra de las discusiones que se ha tomado no solo este tipo de modalidad, sino que todo lo que engloba la transformación digital de las empresas, con la implementación de nuevas tecnologías dentro de los procesos internos. En el caso del teletrabajo, es importante que, junto con respetar las horas a trabajar, también ocuparse por una mejor forma de organización de las tareas a realizar bajo este sistema, tomando en consideración la flexibilidad que se logra con el homeoffice.

· Conectividad a internet y compensaciones: Las empresas, este 2023, tendrán el marco regulatorio establecido respecto a las nuevas normativas de trabajo remoto vinculado a las compensaciones de los gastos de los trabajadores relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, donde se considera el Internet.

