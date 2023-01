La norma, coloquialmente conocida como la “Ley del 3x1″ debido a que hace que cada hora laborada por el trabajador equivalga a 3 horas recuperadas para efectos de la compensación, generó mucha crítica cuando se aprobó e inclusive fue acusada de atentar contra el derecho de propiedad de las empresas.

Según la norma, las horas exigibles por compensación vencerían luego del 2023, por lo que se calcula que, con esta, los trabajadores solo terminarían recuperando entre 40% a 60% de las horas que le deben a sus empleadores.

Al respecto, Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, señala que ya conoce de alrededor de 7 u 8 empresas que han interpuesto acciones de amparo contra la norma.

Brian Ávalos, socio del estudio Payet, indica que ya se está observando la posibilidad de solicitar medidas cautelares para que no se aplique la norma de manera anticipada. Las medidas cautelares adelantan los efectos de una sentencia, por lo que, en estos casos, harían que la regla del 3x1 no aplique desde la fecha en la que sean otorgadas.

Opiniones

Al respecto, César Puntriano, socio del estudio Muñiz, asegura que el gran problema de los procesos de amparo es la demora en su tramitación, que termina perjudicando a las empresas.

Puntriano agrega que el resultado (de estos procesos) sería incierto por lo que solo sugeriría a empresas recurrir a este mecanismo legal si el impacto de este sistema de compensación en la compañía es de amplia magnitud.

Por su parte, Toyama señala que solo interpondrán demandas las empresas que tengan una pérdida importante como consecuencia de la norma. “Estamos hablando de empleadoras a quienes la ley les trae pérdidas de más de S/10,000,000″, indica al respecto.

Demandas contra trabajadores

Adicionalmente, fuentes de Gestión revelaron que un grupo de empresas venía considerando demandar a trabajadores que renuncien cuando aún tienen horas por compensar por daños y perjuicios causados a la empleadora.

Toyama indica, sin embargo, que es probable que el empleador no gane en estas demandas.

“Se le tendría que pedir al juez que revisa el caso que inaplique la Ley promulgada del 3x1 por inconstitucional, lo que vería muy complicado”, comenta al respecto.

Agrega que interponer este tipo de demandas podría no ser rentable, dado que sería posible que los trabajadores no tengan como pagar la deuda que tienen con la empresa. Además, podría conllevar un riesgo reputacional para la empresa, ya que se estaría interponiendo demandas contra trabajadores que, posiblemente, ganen poco.

Al respecto, Ávalos indicó que esta herramienta puede ser algo costosa, pero a su vez puede servir para generar espacios para negociar.

“Otros trabajadores que contemplaban renunciar para no tener que compensar horas no quieren ser demandados por su empleador, por lo que van a tratar de conversar con este último”, señala.

Para el socio del estudio Payet, las empresas se encontrarían legitimadas para interponer estas demandas, considerando que los trabajadores tienen una deuda por pagar en favor de sus empleadores como consecuencia del sueldo que se le fue pagado pese a no haber laborado durante la pandemia.

Acciones internas

Por otro lado, Ávalos afirma que los empleadores podrían negociar con sus trabajadores otras formas de compensación.

“La ley establece una forma de compensación, pero no impide que se puedan realizar acuerdos con el trabajador. Por ejemplo, se podría hacer que el trabajador reconozca la deuda con la empresa y esta se vaya descontando contra la liquidación de beneficios sociales. La ley dice que esto no es posible con relación a la deuda por licencia compensable, pero no sobre la deuda reconocida por el trabajador”, señala.

Toyama indica, sin embargo, que ve este tipo de negociaciones difíciles y, además, podrían considerarse abusivas, sujetas a inspecciones por parte de Sunafil.