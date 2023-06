Sin embargo, indica que ahora dos nuevos destinos del sur del país vienen generando interés en dichas agencias.

Según dijo, el “Perú tradicional” ya era conocido por los operadores turísticos y las agencias viajes españolas ofrecían la ruta Lima - Cusco - Machu Picchu, pero ahora han encontrado otras oportunidades de destino en el país: Arequipa y Puno.

“Después de Lima y Cusco, estas dos son los dos destinos que suelen entrar en los circuitos más vendidos en España. Por el lado del oriente también hay lugares importantes, aunque aún es desconocido para el público español”, indicó Lastra tras culminar su visita a Perú a través de una invitación de Promperú.

El estudio Perfil del Turista Extranjero de España - 2022 realizado por Promperú, muestra precisamente un aumento de visitas a la región Arequipa de 31% en el 2019 a 41% en el 2022; y a Puno de 29% a 33% en ese mismo periodo.

Perfil del Turista Extranjero de España - 2022 Comparativo por año Características del viaje 2019 2022 Motivo principal de visita al Perú Vacaciones, recreación u ocio 48% 59% Negocios 33% 21% Visitar a familiares o amigos 13% 14% Asistir a seminarios, conferencias, convenciones o congresos 2% 1% Educación 1% 0% Misiones / Trabajo religioso/ Voluntariado 3% 5% Región visitada* Lima 100% 99% Cusco 46% 60% Arequipa 31% 41% Puno 29% 33% Ica 25% 29% Loreto 9% 14% Piura 6% 6% Madre de Dios 5% 5% Amazonas - 5% Gasto en el Perú Menos de US$ 500 29% 20% De US$ 500 a US$ 999 19% 17% De US$ 1,000 a US$ 1,499 17% 25% De US$ 1,500 a US$ 1,999 14% 17% De US$ 2,000 a US$ 2,499 10% 9% De US$ 2,500 a más 11% 13% Gasto por turista (Promedio) US$ 1,273 US$ 1,396 Fuente: Promperú/*Total múltiple

El oriente y el turista reincidente

El ejecutivo destacó que en el oriente las ciudades de Chachapoyas (Amazonas) e Iquitos (Loreto) tienen potencial para ser promovidas por los operadores turísticos españoles, y en ese camino, poder ampliar el mapa turístico de todo el Perú.

Consideró que se debe trasladar al viajero español una nueva oferta de destinos adicionales a los ya conocidos, pues hay nuevos lugares en donde también se pueden vivir nuevas experiencias como el turismo vivencial . La oportunidad, según indica, se encuentra en dar a conocer los otros lugares que tiene Perú para que ese turista que ya conoce el territorio peruano, sea reincidente .

“Hasta el año 2019 el número de viajeros españoles que llegaban a Perú eran casi 160,000 y creo que ese número puede aumentar. Entendemos que Perú, al ser un destino que engancha de manera positiva a la persona que ya ha viajado, existe la oportunidad de hacer que esa persona que ha venido, regrese”, sostuvo, al estimar que para el 2024 el número de viajeros españoles podría alcanzar los 200,000.

Lastra señaló que Perú es un destino turístico de primer nivel y conociendo los conflictos sociales que ocurrieron a inicios de año, llegó con 15 miembros del consejo de CEAV para conocer la realidad que hoy vive el país.

“Teníamos gran interés en comprobar que se ha recuperado la normalidad y hay tranquilidad. Ese es el mensaje que vamos a transmitir a la agencias de viaje que representamos”, apuntó.

¿Cuánto gastan y qué actividades realizan?

El estudio Perfil del Turista Extranjero de España - 2022 revela que el gasto promedio por turista en Perú se ubicó en US$ 1,396 , superior a US$ 1,273 registrado en el 2019.

Además, el mayor gasto (25%) se realiza de US$ 1,000 a US$ 1,499, seguido de menos de US$ 500 (20%).

Detalla que un 92% de turistas realiza actividades de cultura, seguido de naturaleza (67%), aventura (57%), así como sol y playa (24%).

De igual manera, un 65% llega a Perú por primera vez y en promedio permanecen 17 noches.

El dato

La Confederación Española de Agencias de Viajes está integrada por 29 asociaciones que agrupa a más de 5,000 agencias de viaje.

España es el mercado europeo más importante para Perú, con 94,665 viajeros en el 2022 y 32,442 de enero a mayo de este año, lo que significa un aumento de 60% frente al año previo.

