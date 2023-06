El estreno de la nueva película “Transformers: El Despertar de las Bestias” es, tomando prestado el eslogan de la franquicia: más de lo que parece (more than meets the eye). Lo que a primera vista parece un evento cinematográfico es en realidad un hito para el turismo peruano. La oportunidad de que millones de personas en el mundo vean en pantalla gigante nuestros paisajes únicos y nuestra milenaria riqueza. Product placement al más puro estilo de Hollywood. La magia del cine potenciando la magia del Perú.

Esta mega producción se filmó en plena pandemia, en locaciones de San Martín (Alto Schilcayo, cascadas La Unión, cataratas de Ahuashiyacu, distrito de Shapaja) y Cusco (Plaza de Armas, Sacsayhuamán, Machu Picchu, Chinchero, Abra Málaga). Fue un auténtico salvavidas para muchos negocios locales, que en esos momentos tenían sus ingresos en cero, generando trabajo en alojamiento, transporte, comercio y alimentación, para el enorme equipo involucrado en el rodaje.

Sin embargo, lo que verdaderamente puede mover la aguja es lo que va a suceder a partir del estreno. Existen casos muy conocidos de producciones cinematográficas que marcaron un antes y un después para los países donde se grabaron. El impacto de la saga de Harry Potter en el turismo a Inglaterra y Escocia fue asombroso. Otro ejemplo notable fue Juego de Tronos, un catalizador importantísimo para el turismo en España, Irlanda e Islandia. Ni qué decir sobre lo que fue El Señor de los Anillos para Nueva Zelanda. Hablamos de niveles de difusión extraordinarios, que hubiesen sido inalcanzables de otra manera. Y es que el cine y la televisión no solo tienen el poder de transportarte a mundos imaginarios, sino de motivar a los espectadores a viajar a los escenarios de esas producciones.

Es una suerte que justo en el año en que el turismo mundial comienza a retomar la fuerza que tuvo antes de la pandemia, tengamos este estreno para impulsarnos. Pero no dependamos de la suerte, hagamos que más producciones elijan al Perú como escenario. Países vecinos como Brasil, México, Colombia, Chile lo vienen haciendo desde hace varios años. Decidieron aplicar medidas que facilitan a las grandes productoras internacionales realizar sus rodajes. Sumando a sus atractivos culturales y geográficos, una altísima competitividad que animó a plataformas como Netflix, Amazon Prime y HBO a llevar a cabo grandes proyectos audiovisuales.

Nuestro Perú lo tiene todo: Playas. Selva. Montañas. Tradición milenaria. Modernidad urbana. Música. Arte. Gastronomía. Somos el set de filmación más versátil. Lo único que nos falta es implementar las leyes que promuevan la realización de producciones audiovisuales extranjeras en el país, y nos vuelvan atractivos y competitivos en el mercado de la producción cinematográfica, manteniendo las reglas de juego y cuidando la sostenibilidad. Está en manos de las autoridades aprovechar esta magnífica oportunidad de que a esta película la sigan otras súper producciones. Hagamos que “Transformers: El Despertar de las Bestias”, sea también ¡el despertar del turismo!