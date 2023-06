Justamente, el sector turismo y hotelería es el que más se beneficia con los días no laborables que llega a movilizar a más de medio millón de peruanos con un gasto promedio al día de US$ 15 millones en total, tal como pasó el 1 de mayo de este 2023, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En la otra orilla, sin embargo, están -por ejemplo-, las empresas exportadoras. Julio Pérez Alvan, presidente de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex), sostiene que cada día no laborado resta competitividad al país frente a otros mercados de la región. “Hay compromisos que cumplir con nuestros clientes en el extranjero por lo que un feriado más, supone pagarle doble al trabajador. Pero más allá del pago, el Perú necesita productividad tras dos años de pandemia”, menciona a Gestión.

En cálculos del profesor de Esan, Jorge Guillén, crear un feriado más en el Perú implica un sobre costo laboral de 10% a 15% más por mes en una empresa mype. “La cifra se eleva si es una gran empresa”, indica.

¿Nuevos días en agenda?

El dilema entre las ventajas y desventajas de sumar más días no laborables a los 44 días que ya tiene el Perú, está en manos de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República .

Dicho grupo tiene en su agenda el debate de la autógrafa observada por el Ejecutivo para declarar el 7 de junio como feriado en el país -por el Día de la Bandera-. El autor principal del proyecto, Roberto Chiabra, respondió a este diario que seguirá impulsando su propuesta, pero no descarta considerar la alternativa del feriado facultativo propuesta por el Ejecutivo, “y decidir” para después pasarla al Pleno. No obstante, un asesor de dicha Comisión indicó que todavía no hay fecha para debatir la autógrafa.

Pero la Comisión presidida por la congresista Sigrid Bazán también tiene pendiente y en agenda un proyecto de ley de Perú Libre para declarar feriado el 8 de abril en la región Puno por la conmemoración del prócer de la Independencia Pedro Vilcapaza Alarcón; así como feriado el 24 de junio en toda la región selva por la Fiesta de San Juan. Además, el parlamentario no agrupado Juan Burgos, presentó una iniciativa para establecer día no laborable compensable el día sábado a favor del trabajador que profese una religión “que disponga dicho día como descanso ”.

Mientras que la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, presentó a inicios de mayo último un proyecto que establece los feriados puentes festivos con el fin de la reactivación económica nacional y el turismo interno. En concreto, su propuesta plantea que cuando un martes sea feriado, el lunes sea día no laborable compensable; cuando un viernes sea feriado, el jueves sea no laborable; y cuando el miércoles sea feriado, el lunes y el martes sea no laborable compensable .

La iniciativa, que beneficiará directamente al sector público -casi 1 millón 427 mil servidores- expone que la figura de los días puente festivos no es nueva, sino que requiere de tratamiento con rango de ley, para dotar de seguridad a los ciudadanos sobre cuáles serán esas fechas, independientemente del año o de la espera de un pronunciamiento del Gobierno. “Este proyecto beneficia a la economía nacional en su conjunto. Más peruanos podrán planificar viajes al interior del país y los emprendedores nacionales de turismo y artesanos tendrán conocimiento de las fechas en que podrán esperar un incremento de su clientela”, sostuvo la parlamentaria.

Así, Perú tendría en promedio entre 7 y 8 días no laborables compensables al año. Los que se suman a los 14 días feriados no laborables que hay a la fecha y sin contar los 30 días de vacaciones con los que goza un trabajador por ley al año.

Elaboración: Gestión

El impacto en la productividad

Carlos Parodi, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), explica que cuando se trata de un feriado de al menos tres días seguidos, se puede comparar lo que se pierde por no trabajar -en términos de producción- con lo que se gana por turismo.

Por ejemplo, si bien los feriados por Semana Santa del 2023, en abril pasado, generaron US$ 157 millones por los cuatro días (según datos del Mincetur), la producción diaria de Perú en un día normal, aproximadamente, asciende a US$ 671 millones (considerando el PBI del 2022). Para este 2023, la productividad diaria podría alcanzar los US$ 675 millones, estima Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores. “El ligero incremento no es una noticia positiva porque debe considerarse el crecimiento de la población. En términos reales está cayendo la productividad, igual que el PBI este año”, subraya.

Por su parte, Parodi agrega, además, que el PBI peruano cayó 0.43% en el primer trimestre del 2023, por lo que se necesita reactivar la economía y eso pasa por trabajar más. “El 89% de las mypes son informales por lo que por ahí no habrá efecto (por un feriado nuevo). Para las formales dependerá de cuáles abran y cuáles no”, detalla.

Considerando que el argumento parlamentario es la reactivación del sector turismo, Odar anota que el sector turismo, en lo que va del año, opera a la tercera parte del nivel prepandemia, por lo que las iniciativas del Congreso “son medidas marginales”, tomando en cuenta que la capacidad de gasto de los peruanos creció solo 0.7% en el primer trimestre del 2023, menor al crecimiento de la población. “El consumo por habitante sigue cayendo por factores como la inflación”, indicó.

Pese a las repercusiones, Berner Caballero, también presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, precisa que en el sector turismo y hotelero, para no incrementar el costo laboral, se negocia con el trabajador cambiar el feriado por otro día como compensación.

Día feriados aumentaron 25% en dos años

En su exposición de motivos para observar la ley que declara el 7 de junio como feriado no laborable, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apuntó que la propuesta normativa, de concretarse, “constituiría una tendencia que agudiza las limitaciones del país para atraer inversiones e incrementar el empleo formal”; considerando, además, que los días no laborales se han incrementado en acumulado en un 25% en solo 2 años, al aumentar de 12 a 15 feriados (desde 2021 se incluyó al 9 de diciembre y desde 2022 al 6 de agosto como feriados).

Con ello, Perú se posicionaría, de aprobarse un nuevo feriado, como el país con más feriados nacionales equiparando a Chile y seguido de Colombia (ver cuadros); sin embargo, la producción peruana por hora trabajada es la menor. Así, la iniciativa legislativa -anota- implica un impacto significativo en la productividad de las empresas formales con un efecto acumulado potencial en la producción nacional por efecto de feriados superior al 4% del PBI anual (15 de 365 días al año).

