En los últimos años, el Congreso de la República aprobó nuevas fechas festivas consideradas feriado en el calendario. Hasta el 2022, éramos el sexto país en el mundo con más días no laborables (si se incluye feriados y vacaciones): 46 en total. Ahora un proyecto de ley busca impulsar más ‘descansos’.

Se trata de los denominados feriados puentes. La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, presentó un proyecto de ley para “reconocer la figura de los días puente festivos al declararlos días no laborables”.

Esto con el fin de promover y fortalecer el turismo interno y la economía de todos los peruanos emprendedores del sector.

En ese sentido, se declararía días puente festivos, y por lo tanto, días no laborables , a los siguientes:

Los días lunes del año, cuando el día martes posterior sea feriado conforme a ley.

Los días viernes del año, cuando el día jueves previo sea feriado conforme a ley.

Los días lunes y martes del año, cuando el día miércoles posterior sea feriado conforme a ley.

Además, se precisa que el 1 de julio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informa al Congreso de la República sobre las actividades y campañas realizadas al amparo de la presente ley.

LEA TAMBIÉN: Empresas enfrentan problemas para implementar teletrabajo tras un mes de vigencia

Días no laborables en el 2024

¿ Cuántos días no laborables existirían en el año 2024 con la aprobación de esta propuesta legislativa?

Enero 2024: El lunes 1 de enero es día feriado por Año Nuevo. No se generan puentes.

Febrero 2024: No hay días feriados.

Marzo 2024: El jueves 28 y viernes 29 de marzo son días feriados. No se generan puentes.

Abril 2024: No hay días feriados.

Mayo 2024: El miércoles 1 de mayo es día feriado por ser el Día del Trabajo. Acorde a la presente propuesta, se establecería el Junes 29 y martes 30 de abril de 2024 como días puente festivos.

Junio 2024: El sábado 29 de junio es día feriado por ser el Día de San Pedro y San Pablo. No se generan puentes.

Julio 2024: El domingo 28 y lunes 29 de julio son días feriados por Fiestas Patrias. No se generan puentes.

Agosto 2024: El martes 6 de agosto es día feriado por la Batalla de Junin. Acorde a la presente propuesta, se establecería el lunes 5 de agosto de 2024 como día puente festivo. Asimismo, el viernes 30 de agosto es día feriado por el día de Santa Rosa de Lima. No se generan puentes.

Septiembre 2024: No hay días feriados.

Octubre 2024: el martes 8 de octubre es día feriado por el Combate de Angamos. Acorde a la presente propuesta, se establecería el lunes 7 de octubre de 2024 como día puente festivo.

Noviembre 2024: el viernes 1 de noviembre es día feriado por el día de Todos los Santos. No se generan puentes.

Diciembre 2024: el domingo 8 y lunes 9 de diciembre son días feriados por la Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. No se generan puentes. Por su parte, el miércoles 25 de diciembre es día feriado por la Navidad del Señor.

“Acorde a la presente propuesta, se establecerla el lunes 23 y martes 24 de diciembre de 2024 como días puente festivos. En tal sentido, la propuesta de ley dispondrá, mediante norma con rango de ley para el 2024, un total de 6 días puente festivos con carácter de días no laborables recuperables”, proyectan.

De aprobarse el proyecto en el Pleno del Congreso, se precisa que no se están estableciendo días feriados, sino días no laborables para el sector público, con posibilidad voluntaria de acogimiento del sector privado, y con recuperación de las horas no laboradas.

¿Qué dice el Mincetur?

En una reciente entrevista con Gestión, Juan Carlos Mathews, ministro de Comercio Exterior y Turismo, adelantó estar de acuerdo con impulsar los feriados puente.

“Los puentes tienen sentido. El impacto y el costo-beneficio es potente”, afirmó.

Lea la entrevista completa AQUÍ: Nuevas reprogramaciones, feriados ‘puente’ y los otros planes del Mincetur para impulsar el turismo

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.

LEA TAMBIÉN:

Indecopi ha sancionado a 40 empresas por llamadas spam

AFP ya cuentan con más de 9 millones de afiliados: ¿pueden elegir en qué invertir?

Las 10 universidades peruanas con mejor producción científica, según ranking