De acuerdo con Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, uno de los puntos más complicados para las empresas es el relacionado a la capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo desde casa.

“Existen dudas sobre cómo hacer esta capacitación, sobre cuánto debería durar y si puede ser realizada por la empresa misma o si debe ser dada por un tercero especializado”, recalca Toyama.

En su opinión, la capacitación debería ser la que resulte necesaria según la cantidad de días teletrabajados y considerando el perfil del trabajador. Sin embargo, señala que “una hora de capacitación es suficiente”.

Problemas de implementación del teletrabajo

Por otro lado, Toyama recalca que otra duda constante de las empresas se relaciona con los deberes y derechos propios de implementación de la figura.

“Hay preguntas que se hacen los trabajadores, como si debe asistir un día que no le toca al trabajo, o cómo trabaja si no hay internet e inclusive si puede irse de viaje un viernes y trabajar desde provincia”, señala

Según el abogado, estos son problemas de implementación de un sistema nuevo, en el que no todo se pudo prever.

Plazos para adecuarse al trabajo remoto

Por su lado, César Puntriano, socio del estudio Muñiz, sostiene que, “en lo general, hay varias empresas que no han llegado al 27 de abril a cumplir con lo que les exigía la ley y el reglamento”.

“Ya casi vamos un mes con la vigencia de la norma y hay compañías que aún no terminan de adecuarse y no es por ser poco precavidas, es porque no les alcanzaba el tiempo. Las obligaciones han sido excesivas”, afirma Puntriano.

Según el abogado, hay muchas capacitaciones por realizar y en algunas empresas los trabajadores se han negado a firmar los convenios de adecuación que les presenta su empleador debido a que contienen muchas clausulas.

“Cuando son muy extensas los trabajadores no tienen la confianza de firmar lo que le propone el empleador”, comenta Puntriano.

El abogado indica que, por ahora, la autoridad debería asumir un rol orientador y pedagógico para ayudar a las empresas, lo cual, recalca, “no ha hecho”.

“No se ha orientado ni a las empresas ni a los trabajadores. Empezar a fiscalizar el tema sería un despropósito”, advierte el experto.

Con relación a la falta de entendimiento por parte de las empresas, Toyama recalca que un número de empresas malentendió lo que menciona la norma con el “plazo de adaptación”, por lo que creen que hoy en día ya no pueden empezar a utilizar el teletrabajo, y que solo podían implementarlo hasta el 27 de abril; con lo cual si no lo hicieron hasta esa fecha, ya no podrían hacerlo.