El nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, anunció que en materia de comercio internacional impulsará las negociaciones de Tratado de Libre Comercio (TLC) con India y con Hong Kong.

Indicó que al mirar el mundo, no hay muchos países que no hayan negociado un TLC con nuestro país, pero en cuanto a los países grandes con los que el Perú no tiene TLC figuran la India, Indonesia, Rusia y Hong Kong.

“Con el primero y con el último, con la India y Hong Kong , estamos en ese proceso. Es más, en el caso de la India se suspendió la negociación que venía ya desde hace unos años, se paralizó en el Gobierno anterior y lo estamos recuperando ahora”, apuntó el ministro en la víspera tras participar en el foro ‘Alianza del Pacífico como motor de las exportaciones’, organizado por Promperú.

Cabe precisar que en enero del 2017, el Gabinete Ministerial de India aprobó iniciar negociaciones de un Acuerdo Comercial con Perú, pero luego se suspendieron tras la crisis de la pandemia del COVID-19.

En cuanto a la Indic, dijo que si bien es un país super sensible en productos farmacéuticos y confecciones, es tan o más sensible de lo que fue la negociación del acuerdo comercial con China.

En ese sentido dijo que los TLC no son calcados y que si se presenta un alto nivel de sensibilidad en estos capítulos, esos puntos se excluirán de la negociación y solo se tratará todo lo demás en el extremo.

“Pero las negociaciones son flexibles y podemos descartar algunos rubro que corresponden. La India pronto superará en población a China y se convertirá en el número uno del mundo. No negociar con ellos sería regalar la oportunidad a otros países”, dijo.

Respecto al TLC con Hong Kong, cabe mencionar que Perú inició su primera ronda de negociaciones comerciales para la suscripción del acuerdo en febrero de este año.

La primera ronda se viene celebrando en formato virtual para algunos grupos, del 30 de enero hasta el viernes 03 de febrero, mientras que otros grupos sesionarán en formato presencial durante la semana del 06 al 10 de febrero, en Hong Kong.

La negociación del TLC con Hong Kong permitiría consolidar el tratamiento de arancel cero para los productos peruanos, dando certeza, predictibilidad y ventaja a los exportadores peruanos.

