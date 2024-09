Dicho proyecto fue presentado al Congreso de la República hace tres años bajo iniciativa del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y propone nivelar las tarifas del gas natural que se aplican en concesiones para su distribución en ciudades del interior del país, al mismo nivel que las que aplica actualmente Cálidda en Lima y Callao, reduciéndolas para hacer atractivo su uso en provincias.

Sin embargo, la Comisión de Energía y Minas, aplicó modificaciones a esa iniciativa, como la de imponer un tope al beneficio de dicha tarifa única o nivelada, de forma que alcance solo a usuarios que consuman hasta 50,000 metros cúbicos de gas al mes, es decir solo a clientes domésticos.

Excluidos

De esa forma, excluyó a los grifos de gas natural vehicular (GNV), a las mypes e industrias en general que estuvieran situadas en el interior del país en actuales concesiones de distribución de ese gas, pese a que la propuesta original planteaba que alcance a consumos de hasta 900,000 metros cúbicos (es decir a todo tipo de consumidor).

Uno de los argumentos para tal decisión de la comisión es que supuestamente, si se aprueba la propuesta original (sin recortes por consumo) los usuarios en la capital estarían subsidiando a grandes empresas en provincias.

Durante esta nueva edición de “Diálogos”, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias , insistió en que tal recorte en el beneficio (de aprobarse así el proyecto) impediría la ejecución de nuevas redes de gas natural, pues bajo el principio de subsidio cruzado (que es el espíritu del proyecto original), el mayor consumo de grandes empresas (industrias) haría rentable tales inversiones para quien distribuya el gas, y a su vez le permitiría reducir las tarifas a los usuarios domésticos.

Mayor costo

Por el contrario, los costos actuales de la energía para una industria asentada en el interior, anotó Cantuarias, resultan entre 120% hasta 170% más altos que para una industria que consume gas natural en Lima y Callao.

Justamente, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas , explicó que, si se incorporara –por ejemplo– en la concesión de distribución de gas natural en Arequipa (encargada a Petroperú) a una gran industria, ya no se necesitaría que los usuarios en Lima subsidien a esa región, o que se haga una compensación a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), pues ese gran consumidor haría que la tarifa baje en esa zona de tal forma que iguale a la que aplica Cálidda.

“A eso es a lo que se tiende, a que en cada una de las regiones haya estos grandes consumidores que sean los que realmente van a apalancar la inversión para los pequeños consumidores que son el sector residencial”, subrayó.

¿Por qué no viene la inversión privada en concesiones al interior?

Cárdenas explicó que, si no va mayor inversión privada a concesiones de distribución del gas natural en el interior, es porque las actuales tarifas por ese servicio no están remunerando las inversiones, debido al bajo consumo, lo que lleva a tarifas altas, y porque no pueden competir con los proveedores de gas natural comprimido (GNC) o licuefactado (GNL) (que venden a industrias en provincias).

“Pero, si no hay tarifa única (sin restricciones por consumo), no va a haber grandes consumidores; y por eso es que no tenemos postores para las concesiones de distribución que se están haciendo, porque no hay quién apalanque las inversiones que se tienen que hacer”, apuntó.

Inversiones potenciales

Si el Congreso aprobara el proyecto original, con una tarifa nivelada (sin restricciones por consumo) la viceministra indicó que se podrían hacer realidad por ejemplo el proyecto de distribución de gas en siete regiones del centro sur del país, pero incluso para otras concesiones en el norte y el sur, y también para construir grandes gasoductos.

Cantuarias explicó al respecto que, de darse el proyecto original, no solo habría incentivo para las concesiones, sino que además permitiría generar también demanda para la industria petroquímica y para hacer inversiones en infraestructura de ductos para transporte de este gas.

En total, estimó que el contar con una tarifa única para todo usuario, permitiría generar inversiones en conjunto por entre US$5,000 millones a US$6,000 millones en los próximos cinco años, de los cuales solo US$2,300 millones los generarían la instalación de plantas petroquímicas.

Extensión del gasoducto por la costa

Otros US$1,000 millones corresponderían a la extensión del actual gasoducto por la costa (de San Juan de Marcona, en Ica, hasta el sur del país), adicional a las inversiones en infraestructura (redes de distribución del gas) en las regiones, y las inversiones en las concesiones en sí antes mencionadas.

A esto le sumó las inversiones que se pueden originar en el segmento de gas natural vehicular (GNV), por la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución necesarias para el funcionamiento estaciones de servicio de GNV.

Incluyó también el destrabe de inversiones que puede haber por exploración de nuevos yacimientos de gas natural, que, subrayó, podrían ser tanto o más importantes que el gasto en exploración minera en los próximos años.

“Por eso son importantes foros como este (Diálogos) porque discutimos una política pública del país, y esperemos en consecuencia, que el Congreso entienda que es importante legislar en términos de beneficio del país”, insistió Cantuarias.

Carlos Gallardo (IPE): Tarifa única es la “bala de plata” para proyectos

“El Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante en presentar este proyecto (de tarifa única del gas natural) y, si quieren, es la ‘bala de plata’ para el desarrollo de otros aspectos (importantes para la masificación): los gasoductos y la exploración (por más reservas de gas)” sostuvo Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

“En momentos que pasamos de una economía que crecía potencialmente más de 6% hace diez años y ahora está más cercana al 2.5%, impulsar este tipo de proyectos para llevar el gas en forma más eficiente y no en camiones, podría sumar a la dinámica económica por la inversión que involucra”, aseveró, durante su participación en “Diálogos”.

Apuntó que el país se ha enfocado en cómo hacemos más carreteras, puertos, entre otros, pero sin un menor costo de la energía, que es importante para las empresas, “va a ser muy difícil que la industria termine de desarrollarse”.

Gallardo observó que en la actual gestión del Minem hay condiciones para dar soluciones rápidas y concretas para el desarrollo de ductos que puedan llegar al sur. Estas condiciones podrían no ser las mismas en el año 2026, por lo que consideró que hoy es el momento de ponerse de acuerdo en torno al proyecto de ley de la tarifa única del gas natural.

Nicolás Besich (Videnza): Servicio eléctrico ahorró US$69 mil mlls.

Nicolas Besich, coordinador general de Videnza Instituto, destacó que, según un estudio de Libélula, en los 20 años del proyecto Camisea, el servicio eléctrico el Perú, donde más se ha masificado el gas natural, se ha ahorrado US$69,000 millones. La industria ha ahorrado US$23,000 millones; US$16,000 millones el transporte, y US$1,000 millones el sector residencial.

“Uno dice si hay demanda, hay miles de hogares que se afiliarían al gas, pero eso no es nada comparado con lo que consume una industria, y de allí la necesidad de que los industriales, el comercio, el transporte, también adquieran el gas para jalar el ancla, y que el ahorro llegue a todos”, puntualizó.

En tal sentido, la pregunta es ¿por qué no se aprueban (en el Congreso) las medidas normativas y regulatorias (ya planteadas en el proyecto de tarifa única) que permitan acelerar la masificación, que lleva varios años retrasada?, cuestionó.

“No se sabe a quién (en la comisión de Energía y Minas) se le ocurrió poner (como tope para beneficiarse de la tarifa única) el consumo de hasta 50,000 pies cúbicos de gas al mes, porque con eso, los taxistas y el transporte (además de las industrias) también quedan fuera, y ese gas en el norte y el sur del Perú seguirán siendo igual de cara (para esos otros potenciales usuarios”, remarcó.

Minem: Este mes sale ley para uso del gas en petroquímica

La viceministra de Hidrocarburos indicó que entre las estrategias que tiene el Minem (para la masificación y dar valor agregado al gas natural), figura la ley para garantizar la molécula (suministro) de gas natural para que se pueda desarrollar la industria petroquímica en el país.

Esa norma la dará el Ejecutivo en el presente mes -explicó- a través de las facultades que le ha delegado el Congreso para legislar en esa materia, y con lo cual se espera impulsar el avance en la consecución de plantas petroquímicas, lo cual, reconoció, ha estado estancada.

Además, remarcó que la petroquímica será lo que denominó una demanda “ancla” (es decir un gran consumo industrial) para la concesión que se desarrolle en áreas donde se ubiquen este tipo de plantas, lo que le garantizará la inversión al que distribuya el gas natural.

Además, Cárdenas se refirió al proyecto del SIT Gas (que comprende retomar las obras del paralizado proyecto del gasoducto sur peruano), encargado para su promoción a ProInversión, y mencionó que se le está volviendo a impulsar (tras un periodo de inacción por el Covid), encontrándose en una segunda etapa en la cual corresponde realizar un estudio de demanda, entre otros.

En cuanto a la propuesta de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para extender el gasoducto actual (de Contugas, hasta San Juan de Marcona) hasta la costa sur (Arequipa), indicó que todavía está en fase de ideas, y señaló que su sector va a impulsar este tipo de alternativas.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.