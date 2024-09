El Perú tiene en planes el desarrollo de 1,652 megaproyectos por US$ 194,396 millones, según el informe “Cartera de Proyectos de Inversión – Edición 2024″ del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Esta cartera, que representa el 70% del PBI, está proyectada a realizarse en los próximos cinco años.

Para el jefe del IEDEP, Óscar Chávez, estos proyectos, tanto públicos como privados, impulsarán el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social, especialmente, en las regiones más desfavorecidas.

“El informe evidencia importantes proyectos de inversión que, una vez concluidos, mejorarán la competitividad y productividad del país. Sin embargo, su realización dependerá de la capacidad del gobierno, el sector privado y la inversión extranjera para superar desafíos como la burocracia, la corrupción y las restricciones al financiamiento”, comentó.

Solo en minería, se tienen proyectados 70 proyectos por US$ 55,500 millones. De ellos, 53 se encuentran en etapa de construcción, distribuidos en diversas explotaciones de cobre, oro, zinc y otros minerales.

Las regiones que concentran la mayor parte de estas inversiones son Cajamarca y Apurímac, con montos de US$ 16,400 millones y US$ 12,000 millones, respectivamente.

Por el lado de hidrocarburos, se identificaron 25 proyectos por US$ 10,490 millones, de los cuales 14 son proyectos upstream, centrados en la explotación de reservas. En este sector, Cusco, Piura y Loreto son las regiones más beneficiadas por estas inversiones.

El sector electricidad, por su parte, cuenta con 100 proyectos valorados en US$ 14,572 millones. Estos incluyen la construcción de centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y plantas de energía solar y eólica, principalmente, en Arequipa, Cusco y Huánuco

En infraestructura de transporte hay 430 proyectos por US$ 61,850 millones, entre los cuales se destacan las carreteras, que representan más de la mitad de la inversión con US$ 34,782 millones. Además, se prevé la construcción de puentes, aeropuertos y vías férreas.

En total, se esperan 31 puentes (US$ 1,486 millones), 60 caminos (US$ 1,090 millones), 70 vías (US$ 2,642 millones), 14 aeropuertos (US$ 3,726 millones), 15 puertos (US$ 4,624 millones), 5 proyectos ferroviarios (US$ 13,389 millones) y un proyecto de hidrovía (US$ 111 millones).

Finalmente, otros sectores como salud, educación y saneamiento suman un total de 1,027 megaproyectos, con una inversión de alrededor de US$ 51,983 millones. Estas obras tendrán énfasis en la costa, especialmente en Lima, Ica y La Libertad, pues la zona costera del país concentra gran parte de esta cartera (alrededor del 50% de total de proyectos).

En esos rubros, Lima cuenta con 345 proyectos por US$ 42,402 millones; Ica con 41 proyectos por US$ 5,297 millones, y La Libertad con 63 proyectos por US$ 5,380 millones.

