La firma de inversión Arcalis Toesca anuncia la realización del primer “Arcalis Toesca Day”, una conferencia pionera en Latinoamérica enfocada en el segmento middle-market de private equity -específicamente de Estados Unidos-, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de marzo de 2026 en el hotel The Ritz-Carlton, en Santiago de Chile.

El evento reunirá a cerca de 250 participantes, entre ellos representantes de fondos de pensiones, compañías de seguros, family offices y oficinas multifamily de Chile y la región, junto a socios y ejecutivos senior de 12 de las firmas de private equity enfocadas en el middle-market más relevantes del mercado estadounidense.

Asimismo, combinará paneles abiertos de discusión, presentaciones estratégicas y reuniones uno a uno entre gestores de fondos e inversionistas, con el objetivo de facilitar el intercambio de visiones sobre tendencias del mercado, oportunidades de inversión y la construcción de relaciones de largo plazo entre gestores e inversionistas institucionales.

“Nuestro Arcalis Toesca Day surge como una plataforma para conectar directamente a inversionistas latinoamericanos con gestores líderes del middle-market en Estados Unidos, un segmento donde creemos existen oportunidades atractivas de largo plazo”, señaló Pablo Thompson, socio y cofundador de Arcalis Toesca.

Por su parte, Eugenio Infante, también socio y cofundador, añadió que “este no es un evento aislado, sino una iniciativa que buscamos consolidar en el tiempo, con una mirada de largo plazo, como un punto de encuentro permanente que permita profundizar relaciones, compartir visiones y acompañar a inversionistas y gestores a través de distintos ciclos de mercado”.

El evento contará con la participación de socios fundadores, managing partners y líderes de investor relations de destacadas firmas de private equity del middle-market, con foco en sectores como Healthcare, Software, Financial Services, Industrials y Business Services, entre otros.