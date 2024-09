La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó 12 proyectos en Asociación Público – Privada (APP) y Proyectos en Activo (PA) por US$ 6,076 millones, entre enero y agosto de este año, lo que se traducirá en mejoras de la infraestructura portuaria, ferroviaria, vial, energía eléctrica y fosfatos (fertilizantes) del país.

Detalló que el monto de inversión es el más alto en los últimos 10 años y que refleja una mayor confianza de los inversionistas en proyectos financiados mediante Asociación Público – Privada que viene impulsando el gobierno del Perú, aseguró el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi.

Asimismo, los US$ 6,076 millones adjudicados representan un avance de 76% en la cartera de proyectos que la agencia tiene previsto adjudicar este 2024, estimada en US$ 8,000 millones.

Tren Macho

En cuanto a los proyectos otorgados, ProInversión adjudicó en agosto US$ 1,006 millones a través de seis proyectos que beneficiarán a más de 5.2 millones de habitantes. Uno de ellos es el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, “Tren Macho”, adjudicado al Consorcio Concesionaria Ferroviaria del Centro por un monto total de US$ 565 millones en términos nominales (US$ 445 millones en inversión principal en modernización y US$ 120 millones en gastos de operación y mantenimiento por los primeros 10 años de operaciones).

La modernización de este emblemático tren beneficiará a 1.2 millones de habitantes en Junín y Huancavelica con un servicio de transporte seguro, eficiente y confiable, así como contribuirá a dinamizar las economías locales y regionales, facilitando el acceso de la población a servicios de salud, educación, centros laborales y comerciales.

El proyecto que se desarrolla mediante Asociación Público – Privada transformará 128.7 kilómetros que comprende el recorrido del “Tren Macho”. Este proceso comprende el diseño, financiamiento, ejecución de obras, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento por 30 años del ferrocarril, entre otros componentes.

Otros proyectos

En agosto se adjudicaron, también, cinco proyectos de transmisión eléctrica y subestaciones, a la empresa Alupar Perú, con una inversión estimada de US$ 441 millones y que beneficiará a 4 millones de habitantes de Lima, Ica y Ayacucho.

Los proyectos incluidos en el Grupo 2 de unidades eléctricas incluye la “Línea de Transmisión 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito” (Lima); “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV” (Lima); “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo” (Lima); “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina-Ayacucho” (Ayacucho) y la “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)” (Ica).

En el transcurso del 2024, la agencia adjudicó el megaproyecto Anillo Vial Periférico (US$ 3,400 millones) que beneficiará a 4.5 millones de personas de 12 distritos en la capital a través de la construcción de una autopista de 34.8 kilómetros.

Interconexión

La obra facilitará la interconexión, además, entre Panamericana Norte y Sur, Carretera Central y permitirá un acceso eficiente al puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el futuro Puerto de Chancay.

Asimismo, se adjudicó la construcción del Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones), una iniciativa orientada a reactivar inversiones mineras por US$ 15,000 millones con la finalidad de dinamizar el corredor del sur.

En junio, se otorgó la buena pro de tres proyectos eléctricos (US$ 329 millones), del Grupo 1, que fortalecerán y mejorarán el sistema de transmisión eléctrica en beneficio de más de un millón de personas de Ica y Arequipa. En junio, la agencia suscribió también una adenda con la empresa Fosfatos del Pacifico (Fospac) y Activos Mineros (Amsac) al contrato de transferencia de la concesión minera N° 9 de Bayóvar, ubicado en Sechura (Piura), con la finalidad de producir roca fosfórica con una inversión estimada en US$ 940 millones.