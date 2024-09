El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, reconoció que la nueva refinería de Talara -que fuera inaugurada por la presidenta Dina Boluarte el 29 de diciembre del 2023- no está aún operativa al 100% ni lo estará este año.

Vale recordar que, tras su puesta en marcha este año, la citada planta, de Petroperú, nunca alcanzó su capacidad total de producción, que se anunciaba en 95,000 barriles de petróleo por día (la antigua podía producir hasta 65,000).

Pese a ello, su operatividad empeoró en marzo último, cuando la empresa debió restringir aún más su producción, debido a fallas que presentó su principal unidad de producción, la de flexicoking, que debería procesar el crudo más pesado y que le otorgaría a Petroperú la máxima rentabilidad (por lo barato de ese tipo de petróleo).

Luego, el nuevo presidente del directorio de la petrolera estatal, Oliver Stark, había señalado a Gestión que esperaba que la nueva refinería (con su unidad de flexicoking ya reparada y nuevamente operativa), podría alcanzar el 100% de su operación para el pasado agosto, aunque ello tampoco habría ocurrido.

Aún para fines del 2025

Hoy, en declaraciones a RPP, el presidente del Consejo de ministros señaló que, según han informado los técnicos, ese tipo de plantas necesitan por lo menos dos años de afinamiento.

Añadió que, cuando se haya logrado ese afinamiento, la nueva refinería de Talara va a estar (operando) a su máxima producción, lo cual, precisó, debe ocurrir más o menos a fines del 2025.

Con ello, apuntó, la empresa estará arrojando utilidades, que estimó en más o menos (US$) 800 millones.

Por el momento, reconoció también que Petroperú tiene una deuda que supera largamente sus activos, frente a lo cual el Gobierno ha decidido analizar tres aspectos fundamentales de la compañía estatal, como son su gobernanza, funcionamiento y puesta en operatividad de la empresa.

Reforma

En tal sentido, reiteró que ya se está terminando de elaborar los términos de referencia para la contratación de un PMO, y que van a lanzar una invitación a nivel internacional para que venga una firma fuerte y sólida, que se encargue de la reforma de la gestión administrativa y gerencial de la petrolera estatal.

“¿Que pensamos, que con las mismas personas vamos a seguir haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores?, necesitamos refrescar la gerencia, para que tenga una visión distinta, y que este PMO inicie la reorganización estructural de la empresa, a todos sus niveles”, subrayo.

Fianza

Por otro lado, añadió, (el Gobierno) va a tener que garantizar el flujo (de recursos), es decir, explicó, “vamos a tener que dar una fianza”, para que Petroperú tenga una línea de crédito para que pueda salir a comprar combustibles, y pueda seguir distribuyéndolos. “Eso es: compras, vendes, compras, vendes, y esta línea va dando vuelta”, graficó.

Sin embargo, remarcó que está descartado la primera opción (planteada para enfrentar la crisis de Petroperú) como era continuar inyectando capital a la empresa, y descartó también que se vaya a aceptar su quiebra o liquidación.

Directorio

Lo que no se ha decidido aún, pero se está evaluando, señaló el primero ministro Adrianzén, es si el actual directorio de Petroperú pueda seguir en funciones o si serÁ compatible con el PMO que se contratará.

“No necesariamente todos ellos (los directores actuales seguirán en esos cargos), quizás algunos de ellos sí, quizás hagamos una reforma, eso es algo que no está decidido, pero se está evaluando”, declaró.

En tal sentido, consultado si el ex ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, asumiría (como director de Petroperú) o como gerente general, el primer ministro respondió que no se ha hablado de que el citado ex ministro vaya al directorio de la compañía.

“En este momento creo que no resulta conveniente (que Vera asuma ese tipo de cargos en Petroperú) y pensando en un PMO por ejemplo, pensar en la figura de un gerente general, no dejemos de tener en cuenta que la gestión administrativa, funcional de la empresa estaría en manos de este PMO”, citó, remarcando que este último va a absorber la gerencia de la empresa.

