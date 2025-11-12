La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), realizará el cuarto remate nacional del año de bienes embargados y valorizados por un monto superior a los S/ 76.8 millones, que corresponden a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las distintas facilidades que se les brindaron.

En esta oportunidad se subastarán, durante todo noviembre, 72 inmuebles valorizados en S/ 76.7 millones y 11 bienes muebles con un valor de S/ 195,000, ubicados en Lima, Huacho, Piura, Junín, Ica, Huaraz y Loreto

Cabe precisar que entre los bienes inmuebles que se rematarán destacan 6 casas, 5 depósitos, un departamento, 3 estacionamientos, 10 locales comerciales, 2 oficinas, 33 predios rurales, una edificación habilitada para hotel, 10 predios urbanos y un almacén.

También destaca un vehículo van marca Peugeot, dos mototaxis, compresoras y lotes de mercadería variada.

Acciones de cobranza

Todos estos bienes son producto de las acciones de cobranza ejercidas sobre un grupo de deudores tributarios que no cumplieron con regularizar las deudas que tenían en proceso de cobranza coactiva.

Para participar los interesados solo deben presentar su DNI. La subasta se realizará bajo distintos sistemas como el de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

La otra modalidad de las subastas será “a viva voz”, en la que el encargado del remate, previa lectura de la relación de bienes y condiciones establecidas anuncia las posturas a medida que sean efectuadas, adjudicándose el bien a quien haya realizado la propuesta más alta.

Los interesados deberán acercarse a cada una de las sedes de Sunat en las que se ejecutarán los remates, o efectuar las consultas aquí.