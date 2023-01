Detalla que en el país existen al menos 29 incubadoras impulsadas por universidades (públicas y privadas) así como de empresas. Y es que según indica, si bien las universidades alojan incubadoras en sus centros de estudios, recientemente las empresas lo han estado desarrollando a fin de generar nuevos negocios propios de la compañía.

En ese sentido, indica que existen cuatro niveles de emprendimientos en esta fase inicial que llegan a las incubadoras de startups.

En el primer nivel, señala, se encuentran los emprendedores que recién empiezan a conocer los conceptos del ecosistema startup y las oportunidades de financiamiento.

En este punto se destaca el programa ProInnóvate que a través del concurso Startup Perú otorga S/ 50,000 de capital semilla y S/ 5,000 para seguimiento de incubadora en los Emprendimiento Innovadores; y S/ 140,000 y S/ 10,000 para seguimiento en incubadora en los Emprendimientos Dinámicos.

En el segundo nivel, indica, el emprendedor tiene la idea de negocio, pero aun no han fortalecido el equipo que lo conformará. Agrega que en esta etapa se empieza a modelar el negocio o emprendimiento que se espera lanzar el mercado.

Ya cuando han hecho una validación inicial del modelo de proyecto se pasa a un tercer nivel, la cual es el proceso de incubación como tal, es decir, inicia el reto iniciar las operaciones de la empresa.

“Aquí se deben seguir los estándares que tiene por ejemplo el programa Startup Perú, Para financiar un emprendimiento se debe tener el componente de innovación, un equipo multidisciplinario y que estén participando activamente en el emprendimiento. Tiene que haber una oportunidad grande de mercado. Se dice mucho que las startups deben tener una visión global del negocio, pero todavía en esta fase (la tercera) está en los pasos iniciales de llegar al mercado y eso lo hace más atractivo para el financiamiento”, dijo.

Indicó que en un cuarto nivel las empresas ya han validado su negocio y está operando, por lo que ahora necesitan acelerar ese crecimiento.

“En esta etapa ya están con miras a entrar a un mercado vecino, a otro país. Están listos para levantar una ronda de inversión privada, porque en la etapa previa, se puede levantar inversión de fondos gubernamentales (Programa Innóvate Perú)”, apuntó.

Proceso ‘embudo’

Siguiendo este proceso, Javier Salinas, director de DigitalF, Centro de Innovación y Emprendimiento de la UPAL, indica el camino de desarrollo de una startup es como ‘embudo’.

Así, explica que -efectivamente- el primer paso es pasar por una incubadora y posteriormente, ingresa a una aceleradora de startups. Agrega que hoy en día incluso existen pre-incubadoras.

“Esto es como un embudo, hay mucha gente en pre-incubación, menos gente en incubación, menos gente en aceleración. Si hablamos de 100 emprendimientos que pre-incuban, yo diría que la mitad va a incubación (50) y la mitad (25) a aceleración”, precisó.

Indicó que en el proceso de incubación hay una dedicación a tiempo completo de un miembro del equipo y una inversión inicial de los fundadores, por lo que el proyecto puede seguir avanzando.

Sin embargo, también se pueden dar tres escenarios que den por terminado el proyecto: falta de dinero o capital para seguir impulsándolo; el proyecto no funcionó como tal, o el equipo no se terminó de consolidar. De este modo, el emprendimiento ya no ingresa a la etapa de aceleración.

Detalló que en aceleradora de startups se conecta con las redes ángeles e inversionistas, por lo que inicia el ciclo de expansión y obtención de mayor financiamiento.