En diálogo con gestion.pe, Karol Flores, CEO de BOB, explicó que a través de la plataforma digital grandes corporaciones venden sus bienes de segundo uso y en estado operativo a las pequeñas empresas mediante una subasta online.

Precisó que la iniciativa nació tras identificar el potencial de venta de los bienes usados que poseen las empresas. En detalle, dijo que de una obra minera o de infraestructura de gran envergadura pueden quedar fácilmente US$ 2 millones en inventario inmovilizado.

De este modo, dijo que inicialmente el modelo de negocio estaba enfocado en el sector construcción, pero desde diciembre del año pasado se cambió la estrategia y pasaron a ser multi-industria, en donde empresas del sector pesca, logística, tecnología, entre otros, empezaron a realizar la venta de sus bienes a mediante esta plataforma.

Producto de ese cambio, indica, se proyecta triplicar las ventas del año 2022, pasando de US$ 110,000 en ese año a US$ 315,000 para el 2023 . En el 2021 la facturación fue de US$ 60,000.

“Este modelo aplica para cualquier empresa, entonces nuestro target ahora es multi-industria. Ese cambio de modelo de negocio, de ser multi-industria, abre un mundo de posibilidades. Además, estamos contratando personas para el área comercial para tener más clientes”, sostuvo.

Precisamente respecto a sus clientes, indica que a la fecha son 50 grandes empresas las que venden sus bienes y las empresas que compran -principalmente las pequeñas- suman unas 1,600. Entre los productos que comercializan las empresas figuran equipos, maquinaria, vehículos, pinturas, equipos de protección, incluso chatarra.

La ejecutiva indicó que el Gross Merchandise Value (GMV) o monto transaccionado en la plataforma asciende a US$ 2.2 millones, en tanto BOB cobra una comisión del 10%.

Primera ronda de inversión

Además de triplicar sus ventas este año, también se alistan para participar en su primera ronda de inversión por US$ 150,000.

Flores indica que para este paso trabajan de la mano con la aceleradora Start UPC .

“ En el mes de marzo vamos a lanzar nuestra ronda de levantamiento de capital . Es nuestra primera ronda y durante el mes de enero y febrero vamos a dedicarnos a capacitarnos un poco más y familiarizarnos con la metodología del levantamiento de capital”, sostuvo.

Cabe recordar que en el camino de crecimiento de una startup, cada una de ellas empieza a participar en rondas de inversión para que los inversionistas -ángeles o inversionistas de venture capital- puedan invertir de ellos y seguir expandiéndose.

En ese proceso de expansión, la startup peruana también mira dos nuevos mercados internacionales: Chile y México.

Explicó que a la fecha tienen varios clientes (empresas que venden los bienes) que además de tener sede en Perú tienen operaciones en Chile y en el 2022 se abrió la oportunidad de ingresar a ese mercado, pero en ese entonces no contaban con recursos suficientes para concretarlo. En ese sentido, dijo que este 2023 trabajarán para hacer viable dicho ingreso.

“Entonces, es mucho más viable y fácil poder ir para allá (Chile) porque ya tenemos los contactos. Además, el mercado de construcción es un mercado importante, es nuestra industria ancla con la que queremos empezar”, dijo.

En cuanto a México, indicó que también se cuentan con los contactos para ingresar a ese mercado, considerando que tiene una cultura similar a la de Perú.

El dato

-Un total de 10,000 toneladas evitadas de emisión de CO2 que equivalen a 160,000 árboles cultivados por 10 años, ha logrado BOB, según un estudio realizado por Climetría.