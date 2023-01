“(En el Perú) no tienen muchos conocimientos y pierden oportunidades. Deben educarse mejor y pueden hacerlo en Latino Wall Street”, dijo la experta en Gestión.pe.

Además, Berrospi aseguró que para participar en la bolsa se tiene que ser mayor de edad (18 años) y contar con una cuenta de banco.

Precisó que los activos que se negocian son las materias primas, acciones, opciones financieras, índices, etc.

Por su parte Renta 4 SAB, explicó que desde US$ 4,000 es ideal para iniciar una inversión en un ETF que replica la rentabilidad de las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Nueva York, en un sector de la economía o en megatendencias como el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a sectores de consumo, salud o energías limpias.

“Si bien no existen requisitos especiales para acceder a este mercado, recomendamos hacerlo de la mano de un especialista que nos asesore. Es importante que la estrategia sea consistente con nuestros objetivos de ahorro e inversión, nuestras necesidades de liquidez y un nivel de riesgo que nos permita dormir tranquilos”, acotó.

Acciones y rentabilidad

De acuerdo a Jaime Aritio, gerente de Desarrollo de Negocios en Renta4 SAB, posiblemente en el 2023 las acciones que mejores rentabilidades ofrezcan a sus clientes sean las del sector tecnológico . “De ellas esperamos una fuerte recuperación después de haber sido las más castigadas durante el 2022″, anotó.

Agregó que la construcción de la cartera debe ser muy selectiva ya que el cambio de régimen monetario en el que nos encontramos pasará más factura a aquellas empresas con peores ratios de endeudamiento y menor capacidad de generación de ingresos.

“Por lo que empresas consolidadas como Amazon o Alibaba con unas líneas de negocio de rápido crecimiento tienen mejores perspectivas”, subrayó.

También mencionó que el sector de consumo básico históricamente se ha desempeñado muy bien en periodos de incertidumbre donde destacan Visa, Craft o Monster.

Millennials toman más protagonismo

Jaime Aritio sostuvo que durante las últimas décadas el inversor latinoamericano se ha caracterizado por tener un sesgo más conservador que el europeo o el norteamericano, pero en los últimos años “se ha visto al inversor millennial tomar más protagonismo”.

“ Se trata de jóvenes nativos digitales entre los 25 y 35 años, en muchos casos autodicactas con acceso a una cantidad enorme de información y con un papel muy activo en sus patrones de consumo. Este nuevo inversor va en varios sectores de la economía global donde la tecnología y la innovación están siempre presentes como la ciberseguridad o el vehículo eléctrico”, apuntó.

Inversiones.

¿Cuáles son los pasos para invertir en la Bolsa de Nueva York?

De acuerdo a Gabriel Berrospi, de Latino Wall Street, con cinco pasos se puede empezar a invertir en la bolsa neoyorquina de forma rápida y segura:

Abrir una plataforma internacional

Broker es la plataforma internacional para invertir en bolsa y abrir una cuenta similar al proceso que tiene el banco. La entidad solicitará los datos personales y apenas se haya aprobado, la persona podrá empezar a disfrutar de todos los beneficios, como comprar acciones y hacer trading con opciones.

Algunas plataformas que recomiendan son Interactive Brokers para extranjeros y TD Ameritrade para personas americanas.

Conectar con una cuenta bancaria con tu plataforma de trading

Para depositar fondos a la plataforma de inversiones (trading), se debe conectar la cuenta de donde se desea retirar esos fondos. Al hacerlo, se puede realizar una transferencia de una cuenta local a la plataforma y viceversa.

Depositar el dinero para invertir

En el mundo financiero mientras más se invierte, mayores son las ganancias. Aunque el monto a invertir es totalmente flexible, se recomienda empezar con US$ 500 o menos para acciones y US$ 3,500 para trading a fin de ver buenos retornos.

Crear un plan con gestión de riesgo

Una regla común que tenemos es no invertir más del 10% de tu cuenta en un solo activo cuando estás operando. Si tienes inversiones a largo plazo, puedes tener un porcentaje más alto porque el tiempo juega a tu favor.

Empezar por acciones y/o a practicar trading en demo

Para quienes recién están aprendiendo a operar o a hacer trading es sumamente recomendable practicar en modo demo, es decir, con una cuenta de “mentira”. De esta manera, no se corre el riesgo de perder capital. La forma más fácil de empezar es comprando acciones de tus empresas favoritas, como Apple o Disney.

Recomendaciones para invertir

Jaime Aritio, de Renta4 SAB, sostuvo que el inversionista debe empezar lo antes posible y de forma recurrente para beneficiarse de la capitalización compuesta.

“Una persona que empezó a invertir hace 20 años con US$ 100 y se mantiene realizando aportes mensuales de US$ 100 tendría hoy US$ 77,000. Si hubiera empezado cinco años antes su inversión se habría revalorizado hasta los US$ 134,000, es decir, un logro de 75% más de beneficio ampliando su horizonte temporal de inversión un 25%”, precisó.

A continuación, compartió algunas sugerencias más: