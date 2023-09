El gas natural le permite a nuestro país llevar adelante una transición energética competitiva, confiable, segura y ordenada, afirmó la presidenta del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), María Julia Aybar durante su participación en la 36 edición de Perumin en Arequipa.

“El gas natural es un pilar fundamental en la transición energética hacia un futuro más limpio y sostenible. Su rol es doble: por un lado, como una fuente de energía más limpia en comparación con el petróleo y el carbón, y por otro, como un habilitador clave para la integración de energías renovables en nuestra matriz energética”, subrayó.

La visión del sector de hidrocarburos -anotó- es que el gas natural actúe como un puente hacia la transición a fuentes de energía más limpias. El gas natural juega un papel esencial al brindar flexibilidad al sistema eléctrico.

En esa línea, señaló que el gas natural y las energías renovables son complementarios más no compiten entre sí, pues mientras que las energías renovables son la clave para reducir las emisiones a largo plazo, el gas natural actúa como un respaldo esencial para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico durante todo el día.

“La transición energética se debe planificar según la realidad de cada país. No es una receta igual para todas las naciones. Es muy diferente pensar en la descarbonización en otros países que no cuentan con fuentes diversificadas de generación y recurren a generación térmica y básicamente carbón, que no es el caso del Perú”, explicó.

Aybar aseveró que en el Perú la matriz de generación eléctrica es bastante limpia porque actualmente ya incluye Hidro y Gas Natural en su mayor parte y cuenta con la incorporación del desarrollo de las energías renovables.

Asimismo, el gas natural además de contribuir con la generación eléctrica también tiene un rol importante en la reducción de emisiones en la migración del consumo residencial, comercial e industrial, y que en aquellos lugares donde aún no ha sido posible llegar con el gas natural, está el Gas Licuado de Petróleo con el que se cobertura a las zonas de difícil acceso y se atiende a más de 8 millones de hogares.

De otro lado, la presidenta del Comité de Hidrocarburos de la SNMPE manifestó que el punto de equilibrio que debe considerarse en el desarrollo de la política energética es que la energía que se suministra cumpla con tres criterios fundamentales: que sea segura, sostenible y que su costo pueda ser asumido por los usuarios.

Al respecto, consideró que se debe trabajar en una política energética que aborde de manera integral todas las fuentes de energía en un contexto competitivo y que para ese objetivo es importante que en el sector hidrocarburos se nombre al viceministro, puesto que desde hace 131 días se encuentra acéfalo.