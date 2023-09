La primera semana de noviembre se realizará un foro de inversiones en Londres, a fin de captar capitales de inversionistas del Reino Unido y otros países del mundo, informó el consejero comercial del Perú en Londres, Ricardo Romero.

A través de la Oficina Comercial del Perú (OCEX) en Londres, la comitiva peruana apunta a fortalecer lazos comerciales con Reino Unido, especialmente, tras la invasión de Rusia a Ucrania, la cual generó una crisis energética en Europa. Esta situación convirtió al Perú en el tercer exportador más importante de gas natural al Reino Unido, después de Estados Unidos y Qatar.

“El Perú exportó más de US$ 2,000 millones al Reino Unido en el 2022. El Reino Unido se convirtió en el primer socio comercial de Europa, habiendo pasado del número seis al número uno, eso se debe especialmente a las exportaciones de gas natural que crecieron 400%”, explicó.

De los US$ 2,000 millones, los productos no minero energéticos representan US$ 450 millones, siendo alimentos el sector más importante con US$ 357 millones.

Romero sostuvo que otros productos peruanos con potencial de crecimiento en este destino son los alimentos, los procesados, los congelados y otros, tales como los arándanos, paltas, uvas y demás. Similar situación ocurre con los snacks, principalmente, con los chips de papas nativas.

“Otro sector importante en alimentos donde no hay una presencia de Perú, es conchas de abanico y langostinos. No hay ninguna barrera, simplemente se desconoce a nuestro país como proveedor de estos productos”, indicó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.