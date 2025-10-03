La minera canadiense Silver Mountain Resources anunció el nombramiento de Claudio Cubillas como su nuevo vicepresidente de Finanzas, cargo que asumió oficialmente el 1 de octubre de 2025. Con esta designación, la compañía busca fortalecer su estructura financiera en Perú, donde desarrolla el proyecto Reliquias en la región de Huancavelica.

Cubillas es un ejecutivo con más de 16 años de experiencia en la industria minera, con un recorrido que abarca finanzas corporativas, control de proyectos y gestión de operaciones. En su trayectoria más reciente, se desempeñó como gerente general de Sociedad Minera Corona, subsidiaria de Sierra Metals Inc., desde donde lideró una estrategia de reestructuración que permitió recuperar la rentabilidad, mejorar la liquidez y consolidar la estabilidad operativa.

Dentro de Sierra Metals Inc. asumió cargos financieros de alta responsabilidad, encargándose de la planificación corporativa, la refinanciación de deuda y el acompañamiento en procesos de gestión de crisis.

Previo a su experiencia en el sector corporativo, Cubillas inició su carrera en la banca de inversión, asesorando a compañías latinoamericanas en procesos de captación de capital y estructuración de deuda.



Nuevo cargo en Silver Mountain

En su nuevo rol como vicepresidente de finanzas, Cubillas estará radicado en Perú y reportará directamente al director financiero global de la compañía. Entre sus principales responsabilidades destacan la supervisión de las operaciones financieras locales, el fortalecimiento de los controles internos y el impulso a la planificación financiera estratégica, en línea con el desarrollo del Proyecto Reliquias.

“Nos complace dar la bienvenida a Claudio a nuestro equipo directivo. Su experiencia en finanzas, control de proyectos, operaciones mineras y banca de inversión será fundamental para mejorar nuestra capacidad de gestión financiera y apoyar la ejecución del Proyecto Reliquias”, señaló Álvaro Espinoza, director ejecutivo de Silver Mountain.

Como parte de su nombramiento, Cubillas recibió 30,000 opciones de acciones clase A de la compañía, que podrán ejercerse durante un período de cinco años, de acuerdo con lo establecido en el plan de incentivos de la minera.

