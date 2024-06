Un 70% de trabajadores en el Perú han sido víctima de discriminación en su trabajo, indica el Estudio Diversidad en el Trabajo del portal Bumeran. De estos empleados, más de la mitad (54%) afirma haberse sentido discriminados por su edad.

En menor medida, los trabajadores indicaron que experimentaron discriminación por su género (19%), color de piel (16%), discapacidad (8%) o por su orientación sexual (4%).

Si bien la incidencia de personal discriminado en su centro de labores es menor que en otros países como Chile (84%) y Argentina (83%), el 63% de los empleados peruanos consideran que no se implementan medidas para desarrollar un ambiente laboral más inclusivo en su trabajo y solo un 37% opina lo contrario.

En tanto, tres de cada diez especialistas en Recursos Humanos (30%) señalan que tuvieron problemas con la inclusión en sus organizaciones.

“Estos datos destacan la importancia de abordar la inclusión en las empresas y de fortalecer tanto las políticas como las prácticas que promueven un entorno en el que todos los talentos sean valorados y respetados. Además, la creación de una cultura inclusiva no solo mejora la productividad de los talentos, sino que también aporta beneficios a la organización en términos de innovación y competitividad”, comentó Dora Pinedo, jefa de marketing en Bumeran Perú.

¿Por qué creen que no se implementan medidas?

Del total de trabajadores que afirman que en su trabajo no se implementan medidas para fomentar un ambiente laboral más inclusivo, el 32% considera que esto se debe a que no hay igualdad de oportunidades de desarrollo.

En tanto, un 27% de empleados cree que no se establecen medidas debido a que el ambiente laboral no es cordial ni respetuoso y un 14% señala que no se generan espacios para tratar el tema, como talleres y capacitaciones.

Para los encuestados, una organización que promueve la diversidad debe fomentar la inclusión y la no discriminación entre sus empleados (48%), recomienda la realización de acciones que promuevan la inclusión (38%) y la aceptación de todas las personas en la empresa, independientemente de sus elecciones y preferencias en la vida personal (34%).

En este escenario, casi seis de cada 10 trabajadores cree que la inclusión laboral ganará mayor importancia en los próximos años (55%), siendo más optimistas que los empleados de Chile (54%) y Ecuador (52%). Mientras que en Argentina, un 53% no confía en que la inclusión en el trabajo cobre mayor importancia en los siguientes años.

Por su lado, en el Perú, el 57% especialistas en recursos humanos aseguran que están tomando medidas para promover la diversidad en el trabajo, implementando charlas y capacitaciones obligatorias (63%), evaluaciones y revisiones de las políticas de la empresa (63%) y adhiriéndose a políticas de la empresa de contratación inclusiva (50%).

El 63% de los empleados peruanos consideran que no se implementan medidas para desarrollar un ambiente laboral más inclusivo en su trabajo.

También te puede interesar:

1) ¿Es hora de cambiar de empleo? cinco claves para identificar si es el momento o no

2) El 66% de peruanos dice que fueron discriminados por su edad en una entrevista

3) Lo que quiere ganar un jefe: salario requerido para este puesto en su nivel más bajo