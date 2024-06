¿Cuánto quiere ganar un peruano? Los puestos vinculados a IA pueden “mover la aguja”.

El salario pretendido se ubicó en S/ 3,033 en promedio (S/ mes, bruto) el mes pasado. Esta información, de Bumeran compartida con Gestión, es una “mezcla” de dos factores: lo que quiere ganar una persona, así como lo que está dispuesto a buscar el empleador que coloca su aviso de puesto de trabajo. Veamos los detalles.

El salario requerido para puestos junior (S/ 1,940), buscados principalmente por jóvenes, y para puestos senior y semisenior (S/ 3,168) prácticamente no se movieron. Sin embargo, para la posición de jefe o supervisor tuvo una ligera mejora (subió a S/ 4,585). Aún así, esto último no es suficiente pues se mantiene lejos de sus picos por encima de S/ 5,000.

Salario requerido promedio mayo 24, según seniority. Fuente: Bumeran, compartido con Gestión.

“Las expectativas pueden variar dependiendo factores económicos y del mercado laboral como la inflación, la demanda de empleo, y las políticas salariales de las empresas que juegan un papel importante en determinar si esta mejora se acelera o se mantiene estable. Sin embargo, basándonos en el estudio Balance y expectativas, que analiza el estado del mercado laboral en 2023 y las proyecciones para 2024, los especialistas en Recursos Humanos consultados expresaron sus planes de aumentar los salarios este año. Un 45% de ellos tiene previsto realizar incrementos salariales, mientras que el restante 55% no contempla hacerlo”, recuerda Dora Pinedo, jefa de marketing en Bumeran Perú.

Si bien en general, dice Pinedo, los profesionales que tienen una visión positiva explican que se debe a que va a haber más puestos laborales, mejorarán las condiciones laborales y que esa mejora va a permitir atraer talentos; quienes comparten una perspectiva pesimista respecto al 2024 mencionan como razones principales la incidencia del contexto económico del país en el mercado laboral en un 67% , la pérdida de valor de los salarios en relación con la inflación en un 55%, y la fuga de talentos hacía otros países en un 22%.

¿La IA se abre paso?

Pinedo comenta que los puestos relacionados con la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de la información (TI) están adquiriendo una relevancia significativa en diversos sectores laborales. De acuerdo con el último Index de Mercado Laboral, los salarios pretendidos más altos corresponden a áreas de tecnología.

En el segmento junior, el puesto con mayores pretensiones salariales es Liderazgo de Proyecto, con S/ 3,500, en el área de Tecnología y Sistemas.

En cuanto a los niveles semisenior y senior, la posición de Testing/QA/QC tiene los segundos salarios pretendidos más altos conS/ 5,500.

“Para los especialistas en Recursos Humanos las posiciones de IT e IA son sin duda los trabajos del futuro. En el informe ¿Cómo van a ser los talentos del futuro? de Bumeran, la mayoría de los profesionales en RR.HH. de Perú consideró que los talentos del futuro se inclinarán por profesiones no tradicionales o aún no existentes. Entre estas carreras destacan desarrollador de software y aplicaciones, especialista en inteligencia artificial, especialista en tecnología de la información y analista de datos”, refiere la representante de Bumeran.

Además, cuando se les preguntó a los especialistas en Recursos Humanos sobre la formación de los talentos del futuro, el 50% aseguró que esta estará enfocada en la tecnología. Asimismo, señalaron que las habilidades más valoradas serán los conocimientos tecnológicos (17%), la adaptabilidad al cambio (15%) y la capacidad de resolución (13%), entre otras.

¿Se pueden negociar salarios?

La actitud hacia la negociación salarial puede variar según el sector del mercado laboral en el que se encuentre la organización y la experiencia profesional de la persona que busca empleo.

“Los profesionales con mayor experiencia tienden a sentir más confianza para negociar, especialmente cuando existe una alta demanda en el mercado laboral, lo que podría llevarles a pretender mayores salarios”, refiere Pinedo.

En sectores con una fuerte demanda de perfiles especializados, como el ámbito tecnológico, “los profesionales frecuentemente evalúan la posibilidad de solicitar aumentos salariales en función de las oportunidades de mercado disponibles o de la percepción sobre la escasez de talento en un área específica”.

“Actualmente se observa un fenómeno donde los talentos senior y junior tienen pretensiones salariales altas en comparación con los niveles de jefes y supervisores. Esto se debe a una tendencia en las empresas de buscar talentos con menos experiencia para ocupar roles de liderazgo o jefatura, ya que requieren salarios menores. Esta situación podría impulsar el descenso de las pretensiones salariales de las personas trabajadoras con más experiencia para adaptarse al mercado y ser competitivos”, puntualiza.

