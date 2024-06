Las compañías deben determinar si estas actividades interfieren con las responsabilidades laborales del empleado o si afectan negativamente la imagen y reputación de la compañía. En el derecho laboral, la respuesta a esta cuestión depende de los derechos y obligaciones dentro del marco del contrato de trabajo, así como del derecho a la intimidad que tiene cada persona.

Contrato de trabajo

Brian Ávalos, socio del área laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados explicó que ser influencer puede considerarse un trabajo en algunos casos, especialmente cuando genera ingresos y tiene un impacto importante en la vida profesional del individuo. Sin embargo, uno de los límites, es que algunas empresas pactan la exclusividad en el contrato de trabajo, lo cual podría limitar que el trabajador laborare en otros empleos.

Añadió que, si existe este pacto, es necesario consultar al empleador antes de realizar otras labores. Si no hay pacto de exclusividad, habría que evaluar si lo que un trabajador - influencer hace en su esfera personal puede tener alguna incidencia en el ámbito laboral.

Si este punto es superado, otro tema que amerita evaluarse es el de los permisos. ¿Puede un trabajador ausentarse a sus labores para cumplir con sus compromisos como influencer? El especialista señala que es posible solicitar permisos, pero no serán remunerados. Obviamente, si es fuera de la jornada, no hay limitaciones.

En esta misma línea, otra pregunta aparece: ¿es posible que se nieguen el permiso? El especialista indicó que si el contrato cuenta con “candados”, el empleador podría negar el permiso al trabajador-influencer. Sin embargo, si no contara con las limitaciones contractuales, solo bastaría anunciar su ausencia, siempre que no afecte la imagen de la empresa y no impacte negativamente en las responsabilidades del empleado.

Ávalos refirió algunos puntos a considerar: “Un influencer no podría dedicarse a actividades que vayan en contra de las políticas o enfoque de la compañía donde labora. De igual manera, si es la imagen de una empresa y hace otras actividades, la compañía podría limitar el uso de esa imagen. Esto es porque todo lo que pase con el trabajador se relacionará con la marca”.

Influencia positiva

Cecilia Guzmán-Barrón, socia y líder del área laboral en DLA Piper mencionó que es posible que las empresas puedan ver de forma positiva que un empleado sea influencer, ya que puede atraer mayor visibilidad y beneficiar a la compañía. Si la empresa decide utilizar el contenido o la imagen del empleado influencer, debe formalizar un acuerdo y considerar una compensación económica.

Se podría incluir una adenda al contrato de trabajo, agregó, donde queden claras las condiciones bajo las cuales se utilizará la imagen y el contenido del empleado. Esto puede incluir detalles sobre compensaciones económicas, tiempos y formas de uso, así como cualquier modificación en la descripción de las funciones del puesto para reflejar esta nueva responsabilidad.

Explicó que, por ejemplo, hoy en día, las productoras televisivas contratan a los actores no solo por su calidad actoral, sino también por el número de seguidores que tienen en las redes sociales. Este enfoque refleja cómo el mercado ha evolucionado, valorando la presencia y el alcance en internet.

Guzmán-Barrón sugirió que las empresas podrían aprovechar esta situación para promover sus propios productos y servicios. En este contexto, dijo que la empresa debería proporcionar los medios necesarios para que las promociones se realicen durante las horas de trabajo, asegurando que las condiciones estén claras en una adenda al contrato de trabajo.

Sugerencias para el empleador

Ávalos destacó que las empresas incluyan cláusulas específicas sobre exclusividad, uso de imagen y formas de autorización en los contratos de trabajo. Estas cláusulas ayudan a prevenir situaciones en las que las actividades personales de los empleados puedan afectar negativamente la empresa.

Guzmán-Barrón sugirió que las empresas podrían aprovechar la visibilidad y el alcance del empleado en redes sociales para promover sus propios productos y servicios. Enfatizó, en línea con Ávalos, la importancia de considerar los derechos fundamentales del empleado, como su imagen y voz, y de acordar formalmente cualquier uso de estos para el beneficio económico de la compañía.

Sugerencias para el trabajador

Guzmán-Barrón ofreció varias sugerencias para los empleados que tienen o desean tener una actividad de influence.,Recomienda que los empleados comuniquen sus actividades de influencer a la empresa, especialmente si no existe una cláusula de exclusividad, para discutir posibles acuerdos y evitar malentendidos.

Ávalos recomendó que los empleados revisen sus contratos y las políticas de la empresa para identificar cualquier limitación a actividades personales.

