Señalaron que la difusión de dicha información constituye una violación al derecho a la intimidad, lo cual se sanciona con multas que van entre los S/ 26,750 y los S/ 267,500.

La información de salud es sensible y no puede ser difundida. Pero, en general, no es la única que debe ser totalmente resguardada. De hecho, se cuestiona sobre si la información, ya de manera general, representa un activo estratégico y si la confidencialidad se ha convertido en una necesidad.

Desde el lado empresarial, por ejemplo, las empresas de distintos sectores manejan datos sensibles que incluyen estrategias comerciales, bases de clientes, procesos operativos, investigaciones de mercado, desarrollos tecnológicos, entre otros elementos que, en caso de ser divulgados sin autorización, pueden generar pérdidas económicas y afectar la estabilidad del negocio.

Impacto de la filtración de información en las empresas

La divulgación no autorizada de información puede generar diversos efectos negativos en las empresas. Los daños pueden presentarse en distintas formas, las cuales pueden ser objeto de reclamo legal en caso de que se logre demostrar el perjuicio ocasionado.

Uno de los principales impactos es el daño emergente, que hace referencia a las pérdidas económicas directas derivadas de la filtración, como la necesidad de rediseñar estrategias, realizar inversiones adicionales en seguridad o perder contratos con clientes debido a la exposición de información sensible.

Otro efecto es el lucro cesante, que representa la reducción de ingresos que la empresa deja de percibir debido a la filtración. Por ejemplo, si un competidor obtiene información sobre una estrategia de mercado, podría adelantarse en la ejecución de acciones comerciales, generando una pérdida de oportunidades de negocio para la empresa afectada.

También existe el daño moral, que se relaciona con la afectación a la reputación y credibilidad de la empresa. Una filtración de información puede generar desconfianza entre inversionistas, clientes y socios comerciales, lo que impacta en la percepción del mercado y puede afectar la valoración de la compañía.

Estos daños pueden ser reclamados legalmente, siempre que la empresa logre probar que la filtración generó un perjuicio cuantificable y que el trabajador o ex trabajador fue responsable de la divulgación de la información.

Responsabilidad del trabajador y posibles sanciones

Cuando un trabajador filtra información confidencial de su empresa, pueden aplicarse distintas sanciones dependiendo de la normativa vigente y de las cláusulas contractuales firmadas. La empresa podría recurrir a dos tipos de acciones principales.

La primera es la responsabilidad civil, mediante la cual la empresa puede demandar al trabajador por los daños y perjuicios ocasionados. En estos casos, la empresa debe demostrar que la filtración provocó una pérdida económica y que la acción del trabajador tuvo un vínculo directo con el daño sufrido.

La segunda es la sanción laboral, en la que la empresa puede calificar la filtración como una falta grave y proceder con el despido inmediato del trabajador sin derecho a indemnización.

Si el trabajador aún forma parte de la empresa y divulga información reservada, esto podría justificar su despido por una falta grave, siempre que se respeten los procedimientos laborales establecidos en la legislación vigente.

Incluso si el trabajador ya no forma parte de la organización, su responsabilidad puede mantenerse si firmó un acuerdo de confidencialidad que establezca restricciones posteriores a la relación laboral.

Muchas empresas incluyen cláusulas en los contratos laborales que prohíben la divulgación de información incluso después de la terminación del vínculo, por lo que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en consecuencias legales para el trabajador, advierte el abogado.

Medidas preventivas para evitar filtraciones de información

Para reducir el riesgo de filtraciones de información confidencial, las empresas pueden implementar diversas estrategias de seguridad. Una de las principales medidas es establecer un control estricto sobre el acceso a la información, limitando el manejo de datos sensibles solo a quienes lo necesiten en función de su rol dentro de la empresa.

Además, el monitoreo y auditoría de registros permite identificar quién accede a documentos confidenciales y qué modificaciones realiza, lo que ayuda a detectar posibles irregularidades antes de que se produzca una filtración. T

También es fundamental restringir la copia y almacenamiento externo de información, implementando medidas que impidan la transferencia de datos a dispositivos personales sin autorización.

Importancia de los acuerdos de confidencialidad en los contratos laborales

Un mecanismo clave para proteger la información sensible es la firma de acuerdos de confidencialidad, que pueden establecerse como cláusulas dentro de los contratos laborales o como documentos independientes. Estos acuerdos refuerzan la obligación legal del trabajador y permiten regular con mayor precisión las responsabilidades en el manejo de información.

Estos acuerdos suelen definir con claridad qué tipo de información es considerada confidencial y establecer restricciones específicas sobre su uso. También pueden incluir disposiciones que prohíban la divulgación o utilización de la información fuera del ámbito laboral, así como la obligación de devolver toda la información confidencial al término de la relación laboral.

Otro aspecto relevante es la duración de la obligación de confidencialidad, que en muchos casos se extiende incluso después del despido o renuncia del trabajador. Algunas empresas optan por fijar sanciones en caso de incumplimiento, que pueden incluir penalidades económicas, demandas civiles y despido inmediato si la persona aún se encuentra en la organización.

