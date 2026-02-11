Ventas minoristas. (Foto: Difusión)
Ventas minoristas. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las ventas minoristas (retail) se acercarían a los S/ 55,000 millones al cierre del presente año, registrando un crecimiento de 4% frente al 2025, proyectó el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

, explicó.

“Esperamos una evolución positiva de las ventas minoristas del primer trimestre (enero-febrero-marzo) del 2026, siguiendo con la tendencia del cuarto trimestre (octubre-noviembre-diciembre) del 2025”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Inversión privada por US$ 11,500 millones: proyectos y sectores claves en este 2026

No obstante, Scotiabank señaló que durante el segundo trimestre (abril-mayo-junio) de este año se registraría una cierta desaceleración debido a la realización de las elecciones generales en abril, lo que usualmente genera una mayor cautela entre los consumidores.

“Superado ello, las ventas retail recuperarían el dinamismo para el segundo semestre del 2026”, refirió.

“En términos anuales prevemos que continúe la mejora del empleo formal, en línea con nuestra proyección de crecimiento de la inversión privada, un bajo nivel de inflación, un tipo de cambio por debajo de años previos y la continua expansión de la oferta del sector retail, especialmente con formatos de menor tamaño”, añadió.

La entidad financiera también indicó que las ventas minoristas habrían alcanzado los S/ 52,500 millones al cierre del 2025, mostrando un crecimiento de alrededor de 5% respecto al 2024, su tasa de expansión más alta desde el 2021.

“Dicho estimado toma en cuenta que las ventas se habrían acelerado en diciembre, dado que desde mediados de noviembre se tuvo a acceso a ingresos extraordinarios, como el octavo retiro de fondos de AFP, impulsando el consumo en el sector retail”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR

Scotiabank: crimen golpea a negocios con default de S/ 5,500 millones, ¿qué zonas rojas hay?
Scotiabank: familias cierran año menos endeudadas, ¿qué pasaría 30 días antes de elecciones?
Scotiabank: inversión privada levanta vuelo ante ausencia de turbulencia electoral
Cercanía de elecciones generales no afecta expectativas de inversores, según Scotiabank

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.