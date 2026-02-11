Las ventas minoristas (retail) se acercarían a los S/ 55,000 millones al cierre del presente año, registrando un crecimiento de 4% frente al 2025, proyectó el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

“Para el 2026 proyectamos que las ventas minoristas crezcan alrededor de 4%, acercándose a S/ 55,000 millones. Este resultado se explicaría debido a que prevemos que algunos de los factores que impulsaron el crecimiento del 2025 se repitan durante este año”, explicó.

“Esperamos una evolución positiva de las ventas minoristas del primer trimestre (enero-febrero-marzo) del 2026, siguiendo con la tendencia del cuarto trimestre (octubre-noviembre-diciembre) del 2025”, agregó.

No obstante, Scotiabank señaló que durante el segundo trimestre (abril-mayo-junio) de este año se registraría una cierta desaceleración debido a la realización de las elecciones generales en abril, lo que usualmente genera una mayor cautela entre los consumidores.

“Superado ello, las ventas retail recuperarían el dinamismo para el segundo semestre del 2026”, refirió.

“En términos anuales prevemos que continúe la mejora del empleo formal, en línea con nuestra proyección de crecimiento de la inversión privada, un bajo nivel de inflación, un tipo de cambio por debajo de años previos y la continua expansión de la oferta del sector retail, especialmente con formatos de menor tamaño”, añadió.

La entidad financiera también indicó que las ventas minoristas habrían alcanzado los S/ 52,500 millones al cierre del 2025, mostrando un crecimiento de alrededor de 5% respecto al 2024, su tasa de expansión más alta desde el 2021.

“Dicho estimado toma en cuenta que las ventas se habrían acelerado en diciembre, dado que desde mediados de noviembre se tuvo a acceso a ingresos extraordinarios, como el octavo retiro de fondos de AFP, impulsando el consumo en el sector retail”, sostuvo.