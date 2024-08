En el último año, tres entidades de microfinanzas fueron intervenidas. ¿Eso indica que está más próximo un desenlace en que la entidad financiera decida no aportar capital y mejor cerrar?

Sí, pero uno tiene que hacer un doble análisis, el general y el particular por entidad, donde no necesariamente las condiciones son iguales. Por ejemplo, el caso de las cajas municipales es una situación muy particular, porque no tienen un accionista que vaya a decir, bueno, yo pongo dinero. O sea, tienen un accionista, pero que tiene muchas limitaciones prácticas para poder hacer ese tipo de acción, que es el consejo provincial o distrital. Por otro lado, tienen problemas también en el sentido del gobierno de la entidad, porque el directorio no es nombrado por los accionistas, sino por la comunidad, digamos la iglesia, los gremios de microempresas. Entonces, no se presta las adecuadas condiciones de flexibilidad para tomar decisiones ante entornos complicados. La situación de cajas municipales es muy particular porque hay una ley muy particular, que creemos que hay que revisar en algunos aspectos y hay que discutir para darle mayores flexibilidades y herramientas.

¿En qué sentido se debería revisar esa ley de cajas? El sistema de caja municipal, si yo tuviera que hacer un balance, diría ha sido exitoso. Pero ha habido caídos en el camino y la idea es que no haya más caídos. Se debe repensar el sistema de nombramiento del directorio, que hoy es comunitario, de la comunidad, la iglesia, la minoría, pymes. Hay que pensar en formas que garanticen que un director sea profesional . El otro tema es la incorporación de socios estratégicos, que si bien es cierto, ya está en la ley, no ha tenido resultado. La ley debería permitir que un inversionista pueda serlo hasta cierto nivel, sin que eso le quite el carácter . Lo que ocurre es que los inversionistas no quieren poner una parte del capital y no tener ningún manejo sobre la gestión de la caja. Entonces ahí se requiere también una revisión de la ley. Y el segundo tema que hay que promover que no necesariamente es un tema legal, aunque podría revisarse, es la posibilidad de consolidación de algunas cajas, en cajas medianas o grandes para que estén en capacidad precisamente de soportar un entorno de poco crecimiento o de crisis en general.

Cajas saneadas

¿Si no se hace nada de eso, qué puede pasar?.

Hay cajas que están absolutamente saneadas, que generan utilidades, que tienen directores profesionales, con una situación completamente buena; hay otras que no tanto, hay otras también que no tienen la escala y eso se aplica no solo a municipales. Hay algunas microfinancieras privadas que son muy pequeñas y que no tienen suficiente vuelo, y varias están viendo posibilidades de fusiones o de consolidaciones, que también es una solución que no pasa por ley, no pasa por supervisión, sino por acuerdos privados de accionistas. Pero en el caso de cajas municipales nunca se ha dado porque es muy complicado por los entornos regionales; pero es una opción que debería estar mucho más abierta.

¿Cómo podrían darse estas consolidaciones de cajas municipales de forma más rápida?

Ahí hay que revisar la ley, porque las cajas municipales es el esquema más rígido que existe en términos legales. En los otros casos, por ejemplo, una rural o una financiera o hasta un banco, la compra o fusión es relativamente sencilla. La ley tiene que dar la máxima flexibilidad, pero son decisiones que tienen que ser adoptadas por cada uno. No se le puede ni se le va a obligar a nadie a hacer nada que no quiera hacer, pero hay que entender que la mejor posibilidad para las cajas y para cualquier empresa de este sector es crecer sanamente, de manera que tengan un nivel sano.

Cajas más grandes, más sólidas

¿El objetivo es tener cajas algo más grandes, más sólidas? Sin duda, aunque insisto, no se va a sugerir ni a obligar fusiones porque es algo que tiene que partir de cada uno. Lo que sí se va a sugerir, de hecho ya se ha estado haciendo, es la búsqueda de socios estratégicos; esa es una recomendación que se ha hecho de manera explícita a diversas cajas.

Para esa consolidación que se busca, ¿podría la SBS, a través del MEF, hacer una propuesta legal? Sí, de hecho, vamos a trabajar una propuesta legal para incorporar alguna de estas cosas. Y ver qué cosas se puede mejorar y cambiar para adecuar el entorno.

¿Esta propuesta legal entonces pasaría por consolidar, facilitar un proceso de fusiones de consolidación de empresas y hacerla más solventes?

Y revisar la composición del directorio. Me van a matar seguro por eso, pero es un tema que yo creo que se debería analizar, por lo menos discutirse.

