La trayectoria de usted en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es ampliamente reconocida. Por eso causó cierta sorpresa su designación como superintendente de SBS, pues también se entendía que en la línea sucesoria de Socorro Heysen, seguía el superintendente de Banca y Microfinanzas.

Hay que hacer una aclaración. La superintendencia tiene una resolución interna que establece el orden de sucesión. Así, el siguiente en esa línea de sucesión era yo, el tercero era Jorge Mogrovejo. Es por un tema de antigüedad: yo era el más antiguo en el puesto. A mí también me sorprendió de alguna manera porque no solamente nunca lo imaginé, sino también porque mi trabajo en la UIF había generado algunas inquietudes de múltiples sectores, por lo cual yo sentía que no era precisamente el tipo más querido. Pero creo que fue una decisión interesante, porque también, por primera vez en muchos años, se ha nombrado superintendente a alguien de adentro. No ocurría al menos en los últimos 30 años y es muy positivo, tal como hubiera ocurrido con Jorge Mogrovejo, otro de los adjuntos, porque eso permite partir de una base de conocimiento de la institución que ya se tiene, lo que genera ahorro de tiempo y esfuerzos. Creo que es un mensaje de reconocimiento al nivel profesional de la superintendencia, no a mí. Se está diciendo que la superintendencia tiene un nivel técnico importante en el país.

¿La intervención de Caja Sullana precipitó la decisión?

No tuvo nada que ver porque, además, el caso de caja Sullana, en mi opinión, no es atribuible a un problema de supervisión, ni es responsabilidad de la superintendencia que se haya llegado a ese momento, sino que esto puso en evidencia las fragilidades que puede tener el modelo de cajas municipales si es que no se repiensa en cómo hacerlas más flexibles y más grandes.

La intervención de Caja Sullana no precipitó cambios en la SBS, asegura Espinosa.

Posibles cambios de cabezas

Es la primera vez que un abogado asume el cargo de la institución.

Es la primera vez por lo menos en tiempos modernos. La experiencia que he adquirido desde dentro trabajando en AFP, en regulación, he sido jefe de regulación de la SBS, me permite haber visto todos los sistemas y tener una visión adecuada. El superintendente tiene que velar porque los equipos estén adecuadamente conformados, para que estos sean los que lideren las labores en la práctica.

¿Seguirán o se irán las cabezas de las superintendencias?

Ya hemos hecho cambios en los días que han transcurrido. He anunciado al personal, además, que durante agosto van a seguir algunos cambios, y después vamos a hacer un proceso de reorganización que ya hemos iniciado, porque hoy tenemos 15 áreas que dependen de mí directamente, 15 adjuntas y gerencias, y eso para mí es inmanejable; no está bien. Entonces estamos trabajando en la reorganización y es posible que en ese camino vayan a haber algunos cambios de cabeza. Pero esperamos hacerlo rápidamente para no generar ningún tipo de inestabilidad.

¿Se refiere a las intendencias de banca, microfinanzas, AFP y cooperativas?

En cooperativas es un caso específico, porque la ley dice que es un cargo que se define por concurso público. De hecho, hay que hacer ese concurso porque ya venció el anterior (cargo que hasta ahora ocupaba Osca Bazo). Ese tema va por cuerdas separadas; para el resto, en este momento todo está en evaluación. No esperaría cambios en la mayoría de líneas en la parte de supervisión. Estoy bastante tranquilo con eso. Sí creo que hay que hacer cambios en la parte de apoyo y administración legal, porque ahí sí la superintendencia necesita una base de apoyo más sólida de la que hemos tenido en los últimos tiempos y ahí estamos haciendo cambios.

¿Qué otras modificaciones habrá?

También vamos a trabajar en rotación, que es un tema interesante en que hemos empezado a trabajar dentro de cada (superintendencia) adjunta. La rotación se está haciendo dentro de banca, seguros, AFP, riesgos. Estoy pensando en rotaciones (de personal) más cruzadas. Eso puede desconectar un poco al supervisor de la costumbre de tener un supervisado igual siempre, y generar mayor neutralidad a la hora de los procesos.

En revisión el proceso de regulación de la SBS

¿Y cuál es el norte de reducir las adjuntas y gerencias?

Estamos en proceso de contratación de una firma consultora que nos ayude en eso. Claramente, lo que sabemos es que 15 no es un número manejable. Tendría que pasar todo el día despachando con los 15 jefes y se me iría todo el tiempo en eso. Eso hay que ordenarlo. Aparte de eso tenemos que repensar algunos límites entre las áreas de supervisión, porque tenemos cooperativas, banca, seguros, AFP, riesgos y estudios económicos, y cada una es como un señor feudal que maneja el terreno dentro de un reino; y mi impresión es que podrían haber muchos más puntos de contacto. Y eso lo vamos a trabajar ya no con esa consultora, que va a enfocar en lo administrativo, sino que estamos pidiendo apoyo al Fondo Monetario Internacional para que nos ayude con experiencias internacionales y nos diga cómo podemos hacer para que la toma de decisiones de la superintendencia que, en mi opinión, puede ser un poco lenta, mejore y sea más ejecutiva. Esa es la meta. Tener una organización de sustento, administrativa, mucho más ágil y eficiente y, por otro lado, tener más claridad a la hora de definir acciones en las distintas caras de la supervisión.

¿Una regulación más moderna también?

También va de la mano. El proceso de regulación, de cómo se emite regulación está en revisión, porque una de las cosas que ocurre hoy es que para sacar una norma tienen que estar todos de acuerdo, y los seres humanos no nos ponemos de acuerdo en todo. Hay impases que demoran una regulación meses, y lo que quiero es que se tome decisión, pero no se puede pretender siempre el consenso como medida de adopción de decisiones, porque eso termina siendo ineficiente en el tiempo. Y ese es uno de los temas que están en revisión: el proceso de regulación de la SBS.

¿Cuánto demorará la reorganización de la SBS?

El proceso de reorganización de tipo administrativo lo estimamos en tres meses. La parte de estructura, misional, que son los límites de las (superintendencias) adjuntas a la hora de supervisar, eso va a tomar un poco más. Lo inicial lo estimamos en tres meses, y de ahí, tener el nuevo organigrama, el nuevo desarrollo y después ver en la práctica la parte funcional, en lo que más se pueda arreglar.

