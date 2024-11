Sin embargo, esta decisión tiene implicancias importantes para los dependientes del titular o derechohabientes. En este grupo están, por ejemplo, cónyuges e hijos, quienes podrían quedar desprotegidos tras el fallecimiento del aportante.

Impacto del retiro en los dependientes

Según Daniel Paniura, asociado de PPU, el sistema privado de pensiones fue concebido para garantizar una pensión vitalicia al titular y, en caso de su fallecimiento, extender beneficios de sobrevivencia a los derechohabientes, como pensiones para cónyuges o hijos menores de edad .

No obstante, al retirar el 95.5% de los fondos, se desnaturaliza este objetivo , ya que los recursos necesarios para financiar las pensiones de sobrevivencia desaparecen de la cuenta individual del aportante.

Paniura recuerda que las personas que no efectúan este retiro en su totalidad y que sufren algún incidente que les impide seguir aportando (muerte o accidente) accederán a pensiones de invalidez o sobrevivencia, previo ciertos requisitos. Este se activa solo si el titular, antes de su fallecimiento o accidente, realizó al menos cuatro meses de aportes dentro de los ocho meses previos. Si este requisito, replicado mayormente, no se cumple, los dependientes no tienen acceso a estas pensiones, quedando en una situación de “absoluta desprotección”.

Además, el retiro total de los fondos implica que el aportante renuncia a cualquier beneficio estatal relacionado con pensiones , como una eventual pensión del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Si el titular gasta o invierte el monto retirado y no asegura otras fuentes de ingreso, tanto él como sus dependientes podrían enfrentar dificultades económicas en el futuro.

Opciones de protección alternativas

María Eugenia Tamariz, senior associate de Benites, Vargas & Ugaz, resalta que los dependientes de los aportantes que optan por el retiro del 95.5% pueden recurrir a alternativas como los seguros privados. Por ejemplo, un seguro de vida adquirido por el titular puede brindar un respaldo económico a los familiares en caso de fallecimiento. Aunque este tipo de seguro no forma parte del sistema previsional, ofrece una compensación que puede ayudar a mitigar los efectos de la pérdida de ingresos.

Otra alternativa destacada por Tamariz es el Seguro de Vida Ley, un beneficio social obligatorio para todos los trabajadores formales en Perú desde el primer día de empleo, tras una reforma en el 2020. Este cubre contingencias como fallecimiento natural o accidental e invalidez permanente total, y otorga compensaciones económicas a los beneficiarios designados por el trabajador, generalmente el cónyuge o los hijos menores.

Para acceder al Seguro de Vida Ley, los empleadores deben contratar una póliza con una aseguradora o con EsSalud y registrar formalmente a los beneficiarios mediante una declaración jurada legalizada. Si el empleador incumple esta obligación, asume la responsabilidad de pagar las prestaciones económicas correspondientes.

Casos prácticos y efectos observados

Tamariz ilustra las consecuencias de esta situación. Por ejemplo, un adulto mayor opta por el retiro en cuotas del 95.5% bajo el régimen de jubilación anticipada, lo que dejó activa, únicamente, la cobertura de salud financiada por el 4.5% restante. Tras su fallecimiento, su esposa perdió toda protección económica, quedando sin una pensión de sobrevivencia . Este caso evidencia cómo el retiro del 95.5% puede dejar a los dependientes en una situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Paniura señala que, en los últimos años, se ha observado un fenómeno creciente: algunas personas que retiraron el 95.5% de sus fondos están optando por devolver ese dinero con intereses para reingresar al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) mediante la Ley de Libre Desafiliación Informada. Esto les permite acceder a una pensión estatal, aunque bajo ciertas condiciones restrictivas.

Consideraciones finales

El retiro del 95.5% de los fondos acumulados en las AFP, aunque puede parecer una ventaja inmediata para el titular, genera implicancias significativas para sus dependientes, especialmente en casos de fallecimiento. Si bien existen alternativas como los seguros privados y el Seguro de Vida Ley, estas no tienen el mismo alcance que las pensiones de sobrevivencia financiadas por el sistema previsional.

Los expertos consultados coinciden en que los aportantes deben analizar cuidadosamente las consecuencias de optar por este retiro, considerando no solo su situación personal, sino también la de sus familiares dependientes. La decisión de retirar los fondos debe ir acompañada de una planificación financiera que garantice estabilidad económica tanto para el titular como para sus derechohabientes.

