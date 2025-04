Pero debido al alto monto de que ello demandaría, la propuesta varió para ser focalizada hacia ciertos casos y por un retiro menor. Así, el pasado 15 de abril en la Comisión de Trabajo del Congreso se aprobó un dictamen que autoriza a retirar el equivalente a un cuarto de una UIT (S/ 1,337) a los adultos mayores con menos de diez años de aportes a la ONP (pues ellos no podrían acceder a una pensión) y que padezcan de enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades terminales . El dictamen está pendiente de debatirse en el pleno del Congreso.

La Comisión de Trabajo estima que con esta medida se beneficiarán 78,000 afiliados y el costo sería de S/ 104 millones , un monto mucho menor a lo que implicaría el retiro de 4 UIT para cualquier afiliado de la ONP (alrededor de S/ 33,000 millones), ¿resulta viable la nueva propuesta?

Al respecto, los especialistas consultados indicaron que ello dependerá de la posición que tome el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues los recursos tendrán que salir del tesoro público y no de la ONP , ya que los fondos del sistema nacional se destinan de inmediato para el pago mensual de los pensionistas.

“El modelo del sistema de reparto es que todo lo que se recauda en un mes, se paga a los pensionistas de ese mes. La ONP no guarda el aporte, a diferencia de las AFP que tienen las cuentas individuales. Actualmente no hay fondo alguno de la ONP de donde poder pagar algún retiro. El costo de cualquier iniciativa congresal va a ser pagado del tesoro público”, indicó Victorhugo Montoya, exjefe de la ONP.

Recordó que en el 2020 el Congreso aprobó una ley que permitía a todo afiliado a la ONP retirar 1 UIT (Ley Nº 31083); sin embargo, tras una demanda del Poder Ejecutivo, la norma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). Y por ello no se aplicó ninguna devolución en aquella oportunidad.

Pero ahora la propuesta resulta más acotada y podría tener el visto bueno del MEF, estimó César Abanto, especialista en temas previsionales, socio en el estudio Rodríguez Angobaldo.

“Lo que se ha aprobado ahora está en línea con lo que el MEF planteó el 2020, luego de que el Congreso aprobó el retiro de 1 UIT. Por eso entiendo que ahora habría dado conformidad a esta posibilidad”, subrayó Abanto, quien coincidió con Montoya en que la viabilidad de la medida dependerá del MEF.

“ Esta medida tiene que contar forzosamente con un informe favorable del MEF ; si no lo tiene, sería inconstitucional, pues la primera disposición final de la Constitución establece que cualquier ajuste en materia pensionaria requiere de viabilidad presupuestal”, resaltó César Abanto.

Problemas para corroborar aportes a la ONP

Por otro lado, Victorhugo Montoya advirtió que podrían darse problemas operativos para corroborar quiénes realizaron aportes.

“Muchas personas tienen aportes bajos de hace muchos años que no podrían justificar, pues no hay una base de datos actualizada en la ONP que tenga los récord de aportes. Podrían generarse expectativas muy altas para las personas y al final no van a poder justificar el aporte que hicieron en su momento”, sostuvo.

Asimismo, refirió que si bien existen las denominadas pensiones proporcionales a partir de 10 años de aportes, el sistema da facilidades, como el pedir un préstamo previsional por un año de aportes.

“Y también hay la figura de la declaración jurada, donde una persona puede declarar dos años de aportes, con alguna boleta de pago, por más que no conste su aporte, y se le valida. Por lo que esta persona podría pensionarse con 7 años de aportes, al juntar 2 años de declaración jurada y 1 de préstamo”, anotó Montoya.