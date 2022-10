La vicepresidenta de María Pia Morante, vicepresidenta de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), señaló a gestion.pe que en el país de cada 10 startup que nacen unas 8 quiebran en el camino y solo dos llegan a tener el éxito esperado.

Según explicó, una startup es una empresa es una compañía en etapa temprana que está en la búsqueda de un modelo de negocio rentable, escalable y replicable; en tanto regularmente, involucra un componente de innovación y/o tecnología.

En ese sentido, señaló que estas compañías tienden a lanzar ideas disruptivas en el mercado y precisamente por este componente de disrupción, la startup “despega o probablemente no despega”.

“Las startups lo que hacen en todo momento es probar si algo tiene tracción, es decir, aceptación en el mercado, que lo usan, les sirve y hay una migración hacia ese producto y ese servicio. Pero también hay otras que se prueban y para los consumidores no es lo que realmente están buscando por lo que no hay esa receptividad y la startup queda ahí”, apuntó a gestion.pe

En el otro extremo, dijo que si una sola startup despega puede llegar a convertirse hasta en un “Unicornio”, es decir, en una empresa que alcanza un valor de US$ 1,000 millones.

Etapas y aprendizaje

Morante detalló que esta ‘fracaso’ se observan en las etapas tempranas de las startup.

“Mientras sean más las etapas tempranas, las probabilidades de fracaso son más altas. En etapas tempranas estás recién se está ideando, estás en el proceso de validación. Ahí uno se puede dar cuenta que no hay mercado y cierras ahí, te quedas en etapa pre-semilla”, comentó.

En ese sentido, precisó que mientras la startup va creciendo la posibilidad de fracaso va disminuyendo porque ya se tiene una historia.

De igual manera, dijo que la negativa de los consumidores respecto a un nuevo producto lanzado al mercado debe tomarse como una manera de aprendizaje en su emprendimiento.

“Los fracasos en esta industria no están vistas como algo negativo, están vistos como un aprendizaje. Si un emprendedor ya fracasó antes, la probabilidad de que vuelva a fracasar cada vez va a ser menor porque ya sabe qué no funciona, sabe qué no hacer ”, dijo.

