Si bien la cifra será inferior respecto al 2021 -alcanzó los US$ 124 millones pero el 40% fue producto de una ronda de Crehana por US$ 70 millones- empieza a construirse la base para tener un 2023 positivo, analiza José García Herz. ¿Por qué?

Un primer indicador es la cantidad de empresas que han levantado inversión durante el primer semestre del año (son 22), que supera todo lo logrado en el 2020. De este total, tres lograron inversiones por más de US$ 5 millones y cinco empresas, levantaron entre US$ 1 y US$ 5 millones- El resto, 14 startup, tuvieron rondas por montos menores al US$ 1 millón . “Para el segundo semestre y la primera mitad del 2023 esperamos más rondas de la serie A”, anotó.

Estas ocho empresas, de acuerdo a García, tienen el potencial para que en el 2023 logren rondas de entre US$ 8 millones y US$ 20 millones. Entre ellas se encontrarían startup como Rextie, Wicuk, Manzana Verde, Prestamype, entre otros. “Esta tendencia permitiría que estos emprendimientos logren una tendencia de crecimiento más solido y el sistema se fortalezca”, refirió, agregando que desde el próximo año deben totalizarse más de 50 transacciones.

Para lograrlo, Pecap apunta a la necesidad de fortalecer e incrementar los fondos de inversión local que actualmente solo tienen una participación del 22%.

Solo este año, se concretó la primera inversión del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI) por US$ 4 millones, entre el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) y el fondo de inversión Salkantay Exponential Fund. Cabe indicar que el rol de Cofide es de catalizador de gestores de fondo para que se puedan levantar montos más grandes. Se conoce que, a la fecha, hay en evaluación futuros convenios con dos fondos locales y dos internacionales.

“Esperamos que en el 2023 hablemos de cuatro fondos peruanos con más de US$ 20 millones para invertir sobre todo, en las primeras fases de las startup que es clave porque en el ecosistema vemos cada vez más emprendimientos de calidad”, señaló.

Fuente: Reporte semestral - Inversiones de Capital Emprendedor en Perú Setiembre de 2022. Pecap-AWS

Sectores que atraen financiamiento

El 2021, al ser un año atípico en montos de inversión por el levantamiento de capital de Crehana (Edtech), el sector Fintech quedó en el segundo lugar respecto a las categorías que más captaron inversión. Sin embargo, los resultados en lo que va del 2022 demuestran que sigue siendo la categoría más sólida para todo perfil de inversionistas.

Le siguen los emprendimientos relacionados a solucionar brechas logísticas incluyendo el e-commerce. El foodtech así como el agtech se perfilan como las nuevas categorías que también atraerá a los inversionistas, de acuerdo a García.

“Hay un impacto positivo que debemos resaltar: la inversión en startups no solo es una inversión de por sí atractiva por ser rentable y bien hecho, sino que también tiene un impacto positivo para la economía y la sociedad. Muchas generan grandes soluciones para la minería, la agricultura y la educación”, destacó.

Pero más allá de las cifras, las startups están generando nuevas tendencias laborales, incluso, dando una segunda oportunidad de empleo. “Vemos más profesionales saliendo de empresas corporativas, uniéndose con familiares y amigos para crear su startup. Vemos a otros que no lo logran al primer intento y lo vuelven a a hacer. Los llamamos fundadores de segunda vez y los valoramos porque ya pasaron por el proceso de aprendizaje y tienen lecciones aprendidas, entonces logran un buen resultado. En Perú tenemos algunos casos”, resaltó.