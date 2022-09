El socio y fundador de Salkantay Ventures, Luis Arbulú, destacó que la mayor cautela de los fondos, en medio de la desaceleración económica, afecta más a los mercados grandes. En contraste, los ecosistemas emergentes se muestran resilientes.

“Las startups de estos países recién empezaron a madurar el 2021 y esto le está ganando a la tendencia a la baja en la región”, comentó a Gestión.

En efecto, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap) estimó recientemente que la inversión en startups peruanas el 2022 llegaría a los US$ 124 millones, similar al 2021 (Gestión 14.9.22).

“Sería el segundo año con los mayores montos altos, si se le compara con los años previos”, refirió el presidente de la Junta Directiva de dicho gremio, José García Hertz.

En ese contexto, Salkantay ha cerrado cinco nuevas inversiones en Perú y la región el 2022. Y alista una más. Hoy, el fondo ya tiene 14 empresas en su portafolio. El 2023 espera mantener el ritmo de operaciones, aunque sin un monto total específico.

No obstante, tiene claro que se enfocará en Perú y Colombia, con tickets de entre US$ 500,000 y US$ 1 millón en nuevas startups. De encontrar crecimiento en éstas, Arbulú afirmó que tienen la capacidad de volver a inyectarles capital en una nueva ronda.

Rubros prioritarios de inversión

En el 2022, Salkantay levantó recursos del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (administrado por Cofide) y de otros procedentes de Holanda, Colombia, EE.UU. y otros países. Sin embargo, la mira está en rubros específicos.

“Por la situación de la región, (los fondos) buscan una inversión de impacto, en empresas cuyo retorno y crecimiento venga de cerrar brechas. Tienen la tesis de que estas brechas representan una oportunidad de negocio más grande que otras”, anotó Arbulú.

En detalle, se enfocan en startups de educación y entrenamiento (edtechs), acceso a financiamiento (fintechs) para pymes y sostenibilidad (cambio climático y agro). Otros rubros de interés son e-commerce y logística.

Hacia México

En la internacionalización, Arbulú mencionó que muchas startups peruanas apuntan primero a México. Y es que, ante las dificultades que representa cualquier operación de expansión, explicó que prefieren orientar recursos a un mercado grande.

“Depende del negocio, cada uno tiene que ver dónde está su mercado, dónde hay oportunidad, leer la competencia. Muchos van a México, pero otros también apuntan a países cercanos como Ecuador o Bolivia”, refirió.

Añadió que las edtechs encuentran una ruta más amigable, pues las barreras a la oferta de contenido son menores. En tanto, las fintechs enfrentan controles regulatorios en cada país.

OTROSÍ DIGO

Unicornio peruano saldría de las edtechs

Categoría. Por la orientación de los nuevos emprendimientos tecnológicos en Perú a cubrir las brechas de formación, el socio y fundador de Salkantay Ventures, Luis Arbulú, resaltó que el país está ganando terreno en el ámbito de las edtechs en la región. “Es considerado un poco como el líder de este espacio”, afirmó. Por ello, consideró que el primer unicornio (startup valorizada en más de US$ 1,000 millones) peruano podría salir del rubro de startups educativas. Actualmente, destacó que dos empresas están en ese camino. “Están ahí Crehana, Udocz y otras que han levantado capital de fondos globales, regionales. Podría llegar ese momento”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que el plazo para tener una empresa peruana en esa categoría de valorización aún es incierto.