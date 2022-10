En diálogo con gestion.pe el líder de Innovación, Emprendimiento y Prospectiva de la Universidad Peruano Alemana (UPAL), Javier Salinas, explica que existen cinco niveles en la escalera de financiamiento emprendedor, desde que inicia la startup hasta que empieza su proceso de expansión.

Según indica, cuando las startup se saltan estas etapas al final resulta ser una pérdida de tiempo.

A modo de ejemplo, indicó que cuando los emprendedores buscan directamente un Fondo de Inversión -que explicamos líneas abajo-, estos piden una serie de requisitos pues funcionan bajo un reglamento y ciertos parámetros. Así, para este momento las startup no cuentan con esos documentos, por lo que recién deben empezar a trabajarlos.

“Entonces las startups deben revisar los criterios de cada financiamiento. En la medida que uno crece en esta cadena de financiamiento emprendedor todo se va a sofisticar. Por ejemplo en el programa Startup Perú presentas un PPT, en el Crowdfunding se debe tener una valorización y en los Inversionistas Ángeles ya se deben haber realizado ventas y un acuerdo de accionistas”, indicó.

Las etapas

Salinas recomendó no saltarse en esta escalera de financiamiento, pues cada etapa cumple un rol, en donde se requiere un mínimo de exigencia en cada proceso.

“Si pedimos de frente US$ 5 millones, nos van a pedir las métricas, reportes, el Gobierno Corporativo o un acuerdo de accionistas, cosas que no se han hecho por no avanzar de manera ordenada en esta escalera de financiamiento. Es como un niño que va creciendo”, apuntó.

De este modo, explica estos niveles de financiamiento.

1.- Capital Semilla

El Capital Semilla es el primer financiamiento que una startup puede obtener. Para ello, el emprendimiento ya debe haber pasado por un proceso de validación.

En el país el capital semilla para una startup lo ofrece el programa Innóvate Perú -Startup Perú del Ministerio de la Producción (Produce) a través de concursos realizados cada año.

“El capital semilla inicia cuando se le otorga el dinero al emprendedor para empujarlo a salir al mercado”, apuntó.

Para emprendimientos innovadores se otorga un capital semilla de S/ 50,000 (para lo cual debe tener un producto mínimo viable con tracción) y para emprendimientos dinámicos el capital se semilla es de S/ 140,000 (para lo cual debe tener ventas por S/ 120,000 relacionadas al proyecto presentado)

2.- Crowdfunding financiero

En una segunda etapa de financiamiento aparece el Crowdfunding financiero, en donde el emprendedor recurre al mercado para que se financie el proyecto.

“En esta etapa la startup ya pasó la etapa de validación porque se expone al mercado”, dijo.

Salinas indicó que pronto habrán plataformas Crowdfunding en el Perú oficiales, luego que se emitiera una norma sobre su desarrollo en el país.

3.- Red de Inversionistas Ángeles

El tercer nivel de financiamiento recae en la Red de Inversionistas Ángeles, referida a aquellos inversionistas dispuestos a invertir en startups con un alto componente de innovación.

En este punto la startup está validado, tiene ventas y empieza a crecer.

“Los inversionistas ángeles funcionan con decisión propia y en los financiamientos hacia adelante funcionan con la decisión de un comité de inversión”, apuntó.

4.- Fondos de Inversión privado

En este punto la startup ya debe haber pasado por las etapas mencionadas e inicia su proceso de consolidación.

Y es que estos fondos financian proyectos con tickets de entre US$ 500,000 y US$ 3 millones.

5.- Fondos Venture Tipo A

En este tipo de financiamiento se realizan rondas de inversión denominadas Tipo A, en donde se financian proyectos con tickets superiores los US$ 3 millones.

El especialista indicó que hablar de rondas de inversión con letras (A o B) es hablar de emprendimientos avanzados que se encuentran camino a su proceso de expansión, ya sea de nuevos mercados y nuevos clientes.

“Son emprendimientos que están creciendo mucho y necesita capital para soportar ese crecimiento. Necesita atender nuevos clientes, nuevos mercados, entonces viene la necesidad de capital que sobrepasa la capacidad de generación de la propia startup”, apuntó Salinas.

El dato

-Al cierre del 2022, se espera invertir US$ 100 millones entre 40 y 50 transacciones a startups en el país, según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP).

