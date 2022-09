Inversionistas ángeles ahora apuntan a startups peruanas con posibilidad de escalar en el exterior

Así lo sostiene a Gestion.pe el jefe de la Red de Inversionistas Ángeles del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP), Aldo Bertello, al explicar que ahora los inversionistas ángeles ahora observan un mayor riesgo en las startups que están enfocadas localmente, es decir, solo en Perú.

“Con la situación política que estamos atravesando, ese punto (crecimiento solo en el mercado local) lo ven con mayor riesgo. Por eso ahora las inversiones de los inversionistas ángeles se tornan más complicadas y toman más tiempo”, dijo.

Posibilidad de escalar

De este modo, indicó que ahora estos inversionistas tienen un mayor interés a startups peruanas con posibilidad de escalar a otros países de la región de América Latina , como Colombia o Chile.

Precisó que al tener esa escala de crecimiento fuera del país se diversifica el riesgo entre países.

En ese sentido, aclaró que la startups pueden ser creadas y desarrolladas en Perú, pero se espera que estas rápidamente puedan ser lanzadas a otros países, realizando ajustes culturales u otros de acuerdo a cada territorio.

“Entonces el riesgo queda totalmente diversificado. Sí se está invirtiendo en este tipo de startups”, apuntó a Gestion.pe.

Asimismo, dijo que los inversionistas ángeles buscan emprendimientos novedosos y con una alta rentabilidad.

En ese sentido, destacó un importante crecimiento para el Crowdfunding inmobiliario y las plataformas de préstamos para el año 2023.

Ticket de inversión se recupera

Precisó que en su momento los inversionistas ángeles estaban dispuestos a invertir hasta US$ 100,000 en una startup, pero en el primer semestre se redujo entre US$ 25,000 y US$ 50,000.

Ahora, el ticket promedio se empieza a recuperar y se ubica nuevamente en los US$ 100,000.

Incluso según indica, hoy se pueden observar rondas de inversiones por hasta US$ 250,000.

Sin embargo, aclaró que en este caso puede participar un solo inversionista ángel o varios de ellos.

El dato

-La valorización de las startups peruanas ya bordean los US$ 30 millones, según PECAP.

Cada vez son más los que apuestan por crear una startups, empresas basadas en innovación y tecnología, que impulsan la inversión y la economía en el país.