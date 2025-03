El mercado de la quinua peruana inició el 2025 con mejores resultados. En enero, las exportaciones alcanzaron las 4,730 toneladas por US$ 11.40 millones, reflejando un crecimiento del 28% en volumen y del 24% en valor en comparación, informó el portal Fresh Fruit.

Aunque el precio promedio de la quinua tuvo una leve caída de 2%, con la creciente demanda mundial del producto se espera que las exportaciones continúen en ascenso durante el 2025 por un mayor consumo mundial de quinua.

Si bien el año pasado los envíos alcanzaron los US$ 140 millones, se reportaba un estancamiento debido a la creciente competencia de otros países productores , como España, Francia y varias naciones de Asia y América Latina, quienes impactaron en el volumen y precio de la quinua peruana exportada.

Variedades y principales destinos

En enero, la quinua blanca siguió siendo la variedad más exportada, representando el 62% del total con 2,862 toneladas enviadas por un valor de US$ 7.03 millones. Su precio promedio fue de US$ 2.45 por kilogramo.

Le siguió la quinua roja, con el 19% de participación (968 toneladas por US$ 2.16 millones) y un precio promedio de US$ 2.23 por kilogramo. Mientras que, en tercer lugar, la quinua tricolor representó el 12% de los despachos (548 toneladas valorizadas en US$ 1.42 millones), con el precio promedio más alto, US$ 2.59 por kilogramo.

En cuanto a los destinos de exportación, se reportó a Estados Unidos como el principal comprador de quinua peruana, con el 35% de participación en los envíos. En enero, importó 1,588 toneladas, por un valor de US$ 3.97 millones y un precio promedio de US$ 2.50 por kilogramo.

Canadá y España completaron el Top 3, con el 10% y 9% de participación, respectivamente. El mercado canadiense adquirió 468 toneladas (US$ 1.18 millones) a un precio promedio de US$ 2.52 por kilogramo, mientras que España importó 446 toneladas (US$ 1.00 millón), con un precio de US$ 2.23 por kilogramo.

También te puede interesar:

1) Jengibre peruano: exportación arrancó el 2025 en rojo, ¿qué pasó?

2) Plátano peruano fresco arranca el 2025 con reducción de precio y volumen: las causas

3) Envíos de limón crecen más de 50% en valor: precio promedio y mercados líderes

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.