Los envíos de quinua peruana continúan en su racha positiva y al cierre de agosto registraron su mejor desempeño del año, alcanzando una exportación total de 5,506 toneladas valorizadas en US$ 13.62 millones, informó el portal Fresh Fruit.

Este aumento de las exportaciones representa un crecimiento del 20% en el volumen y del 38% en valor , con un precio promedio que se elevó un 15%, ubicándose en US$ 2.47 por kilogramo.

Según indica Fresh Fruit, la mayor parte de la quinua exportada correspondió a la variedad blanca, que representó el 67% de los despachos, con 3,509 toneladas y un valor de US$ 9.08 millones (US$ 2.59 por kilogramo).

También se envió, en menor medida, quinua tricolor, con un 16% de participación, alcanzando 850 toneladas por un valor de US$ 2.14 millones (US$ 2.52 por kilogramo), y quinua roja, que representó el 11% con 735 toneladas valorizadas en US$ 1.47 millones (US$ 2.00 por kilogramo).

Estados Unidos, el principal destino

El principal destino de la quinua peruana fue Estados Unidos, que se consolidó como el mayor comprador al participar en el 45% de las exportaciones, equivalente a 2,200 toneladas por un valor de US$ 6.14 millones (US$ 2.79 por kilogramo).

Otros países con importantes compras de quinua peruana fueron Canadá, con el 8% de participación al adquirir 475 toneladas por US$ 1.12 millones (US$ 2.36 por kilogramo) e Italia, con el 6% de las compras, exportando 365 toneladas por un valor de US$ 827,000 (US$ 2.27 por kilogramo).

Durante este periodo, un total de 39 empresas participaron en los despachos de quinua, destacando Alisur S.A.C. y Jacha Inchi Industrial S.A., ambas con un 17% de participación, y Olam Global Agri Perú S.A.C. con un 11%. Las exportaciones se realizaron a través de APM Terminals (55%) y DP World (45%).

