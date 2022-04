¿Qué es una central de riesgo?¿Quiénes aparecen? ¿Qué pasa si no pago mi deuda? Son algunas de las preguntas frecuentes que suelen hacerse algunas personas para saber cómo aparecen reportados. Aquí te despejamos las dudas y te damos las recomendaciones para que no afectes tu posibilidad de acceder a beneficios financieros, así como a un puesto laboral.

MÁS INFORMACIÓN: Deudas fantasmas acechan a peruanos

Ser una persona puntual es tus deudas (tarjetas de crédito, préstamos e impuestos, por ejemplo), figurará con una calificación positiva (”verde”); pero si has tenido algún incumplimiento en sus obligaciones financieras, probablemente tengas una mala calificación financiera, como se dice, estas en “rojo”.

Por ello, debes tener en cuenta qué es una central de riesgo y cómo aparecen las personas que incumplen sus acuerdos. La calificación crediticia va a depender exclusivamente de cuál es tu comportamiento de pago. Atento a la nota.

MÁS INFORMACIÓN: Si tienes estos tipos de deudas te volverás inelegible frente a los bancos

¿QUÉ ES UNA CENTRAL DE RIESGO?

La central de riesgos es una institución que registra el comportamiento de pagos, tanto de personas naturales y jurídicas, frente a las deudas que se tiene en el sistema financiero. En ella aparece el récord de cómo venimos cumpliendo con el pago de nuestras obligaciones; es decir, si hemos pagado a tiempo o en algún momento hemos tenido problemas en los pagos, explica la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

¿LA CENTRAL DE RIESGO SOLO REPORTA SI TENGO DEUDAS EN EL SISTEMA FINANCIERO?

No. Si bien las centrales de riesgo registran, principalmente, las deudas que se tienen en el sistema financiero y otro tipo de empresas; por ejemplo, las de servicios, tiendas por departamentos, colegios, entre otras. Ese decir que si no pagaste tu línea de teléfono o la pensión de tu hijo, puedes ser reportado.

¿Quiénes reportan a la Central de Riesgos de la SBS? Las entidades del sistema financiero. Ten en cuenta que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) únicamente realiza la publicación consolidada de la información remitida.

¿QUÉ BENEFICIOS TENGO SI ESTOY AL DÍA EN MIS PAGOS?

Asbanc explica que el tener una calificación normal, facilita el acceso a un crédito, con tasas de interés más bajas y pedirán menos requisitos.

¿CÓMO ME PERJUDICA SI NO PAGOS MIS DEUDAS?

Si no cumples con tus obligaciones, se cierran las puertas para acceder a un préstamo, créditos hipotecarios o incluso contratar servicios, pues las empresas no están dispuestas a hacer negocios con personas que no cumplen con sus obligaciones y que pueden significar un gasto. Otro tema es que hay empresas que no contratan a personas que aparezcan con deudas.

Hay empresas que no contratan a las personas que aparecen con mala calificación en la central de riesgo (Foto: Sitioandino.com)

SI YA PEGUÉ, ¿QUÉ TRÁMITE DEBO HACER ANTE LA SBS PARA QUE BORRÉ MI DEUDA ATRASADA?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP indica que no es necesario que efectúes algún trámite ante la SBS, debido a que la la información de deudas dejará de figurar a partir del mes siguiente de la cancelación. Es decir, si pagaste la totalidad de tu deuda el 30 de diciembre 2020, no figurarás en el reporte de dicho mes. Sin embargo, la información de tu deuda reportada hasta el mes de noviembre se mantendrá registrada como parte de tu historial crediticio.

¿CÓMO SABER SI TENGO UNA DEUDA FANTASMA?

Para saber si tienes una deuda fantasma, debes consultar el reporte de deudas todos los meses, pues así se tendrá un indicador para mejorar el historial crediticio, gestionar adecuadamente las deudas y acceder a mejores beneficios financieros. Si tienes una deuda que no estés pagando a tiempo, esto afectará tu historial crediticio, y puede afectar futuros créditos, como hipotecario, incluso la postulación a un puesto de trabajo.

¿QUÉ SON LAS CENTRALES PRIVADAS?

Las centrales privas son empresas privadas que recolectan y brindan información respecto del comportamiento de pago de personas naturales y jurídicas. Por ejemplo, en el Perú operan empresas como Equifax, Sentinel, Informa del Perú, entre otros. Estas empresas se regulan por la Ley N° 27489 y sus modificatorias, no se encuentran bajo la supervisión de la SBS.