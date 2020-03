¿Por qué conviene estar en una central de riesgo como Infocorp/Equifax?

Muchas personas relacionan la idea de estar en un buró de crédito como una característica negativa. Sin embargo, no siempre es así.



Una central de riesgo muestra la información de todas las personas que han sido bancarizadas y cuentan con un producto de crédito del sistema financiero.



Ya allí, los usuarios reciben una calificación basada en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Así, a mayor calificación significa el cliente es un mejor referente de crédito para las entidades bancarias o microfinancieras.



“Son muchos los beneficios de estar registrado en las centrales de riesgo pues quiere decir que hay conocimiento financiero de esta persona”, dijo la experta en finanzas, Yanina Cáceres.



Siempre y cuando, presente un buen puntaje en su reporte de deudas y no esté declarado como cliente riesgoso, acotó.



Indicó que el récord (historial) crediticio de cada persona sirve primero para que pueda acceder a los distintos productos de financiamiento que ofrece el sistema como préstamos personales o tarjetas de crédito para consumo.



Asimismo, Cáceres señaló que al ser una guía del comportamiento de pago permite conocer mejor al cliente y otorgarle créditos a mayores plazos con montos más elevados, como un préstamo hipotecario o vehicular.



Esto podría llevarlo además a obtener tasas preferenciales o a ser considerado por los bancos para una potencial compra de deuda, si tienen un perfil responsable, agregó.



“La idea es que la gente deje su historial crediticio en las centrales de riesgo para que puedan fácilmente ser evaluados”, expresó.



El estado también promueve entre la población el uso de entidades de crédito que sean parte del sistema formal.



Las instituciones financieras bajo la supervisión del regulador, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), brindan mayor seguridad a las operaciones de los usuarios, complementó.



Además está información no sólo incluye datos del sistema financiero sino también del comercial, añadió la especialista.



Por ello, se recomienda a los peruanos ser cuidadosos con las obligaciones que adquieren y estructurar bien su presupuesto, de acuerdo con sus ingresos y gastos, para así pagar oportunamente sus deudas, dijo.



Estas centrales presentan información incluso de los pagos de servicios como luz, agua y teléfono, acotó.



En la misma línea, la calificación crediticia de los peruanos, presente en estas centrales, es consultada por algunos centros de trabajo durante el proceso de selección de personal, pues consideran entre los requisitos importantes el desempeño de sus aspirantes en el sistema.