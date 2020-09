Todos los peruanos que accedieron a un préstamo o recibieron un servicio financiero, cuentan con una calificación en las centrales de riesgo. Sin embargo, no sólo las deudas en el sistema financiero podrían perjudicar el historial que refleja este buró de crédito y, por ende, dejar a un solicitante sin posibilidades frente a un financiamiento. La central de riesgos es el principal mecanismo de filtrado de los clientes que desean un préstamo, pero no es la única fuente, dijo el docente de Esan, Walter Leyva. “Se agregan a la investigación otras páginas para ver si el cliente no tiene más deudas pendientes”, señaló. Primero, mencionó, están las deudas a empresas que prestan servicios de telecomunicación, las cuales sí se reportan a las centrales de riesgo. Las personas que dejan de pagar su plan móvil, por ejemplo, tienen 30 días más antes de que se registre la deuda en su historial, agregó. Según el docente, hay deudas pequeñas cuya comunicación no llegó al deudor por lo que sólo son informadas como cuentas vencidas pues realizar la cobranza resulta muy oneroso. En estos casos, el cliente suele saber de su deuda cuando acude por un financiamiento y la banca le informa que tiene un saldo por pagar en otra entidad, manifestó. Mencionó que ocurre similar proceso con los recibos de servicios públicos que quedan impagos y también afectan el historial crediticio de un usuario. Luego están los títulos valores (letras, pagarés, cheques) protestados en las cámaras de comercio de las distintas localidades , refirió. Estas instituciones congregan además toda la información de protestos notariales originados en un contrato entre privados, indicó. La cámara de comercio detallan esto a las centrales de riesgo las cuales añaden la información al reporte de los usuarios, complementó. De acuerdo con el especialista, una cuarta deuda que podría hacer inelegible a un potencial cliente para los bancos, especialmente los del sector transporte, son las multas. Si bien estas infracciones se encontraban antes en los buró de crédito, ahora las entidades financieras las revisan en los centros policiales y toman en cuenta esa información al calificar a este segmento de solicitantes, advirtió.