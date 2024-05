La comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú aprobó, por mayoría, el proyecto de ley que impulsa la Defensoría del Pueblo a efectos de incluir como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a aquellos abogados que no fueron seleccionados como suplentes, pero fueron incluidos en la lista final de méritos.

La decisión se adoptó con 16 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular y Somos Perú respaldaron la iniciativa, mientras que Perú Libre y el Bloque Magisterial se dividieron al momento de la votación. En tanto, Cambio Democrático-Juntos por el Perú se opuso y Perú Bicentenario se abstuvo.

Ahora, la iniciativa debe ser ratificada en el Pleno. En caso sea aprobada en esta instancia, los candidatos que obtuvieron menor calificación en el concurso público para ser parte de la JNJ podrán estar habilitados para ser miembros titulares de esta institución.

Esto, ante la negativa de los miembros suplentes Abraham Siles, Mónica Rosell y Jaime de la Puente Parodi de jurar como miembros titulares de la JNJ en reemplazo de los recientemente destituidos Aldo Vásquez e Inés Tello.

Posiciones a favor y en contra

Durante el debate, los legisladores mostraron sus posiciones a favor y en contra de la medida. La legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, consideró que la iniciativa impulsada por la Defensoría busca ser una solución frente a la crisis que vive actualmente la JNJ frente a la falta de miembros titulares. Actualmente dicha institución solo está integrada por 5 de sus 7 miembros titulares.

“Lo que nosotros estamos viendo y debatiendo en la comisión es la presentación del proyecto de ley de la Defensoría, que busca encontrar una solución a un problema. Una solución enmarcada dentro la Constitución y dentro de la Ley Orgánica; sin embargo, pareciera que lo que se quiere es obstaculizar”, cuestionó.

Por su parte, Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, cuestionó que se ponga a debate esta iniciativa en el contexto en el que la JNJ viene investigando a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“En el fundamento exprés que se ha metido se dice que la ley orgánica actual no refiere expresamente el tema de suplentes y eso no es así. (...) para mí, por lo menos, me parece grave alterar de esta manera este debate. Sé que se aprobó que venga el señor defensor (del Pueblo), que ya estaba prácticamente en la puerta, pero merece más debate”, anotó.

Precisamente, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se presentó ante la comisión de Constitución para sustentar su iniciativa. A su salida, explicó que esta propuesta no es nueva y que ya viene siendo conversada desde hace un mes con los otros miembros de la Comisión Especial.

Adelantó que son 25 los abogados que reúnen los requisitos para asumir el cargo de miembro de la JNJ ante esta circunstancia. Estas personas fueron incluidos en la lista final de méritos del anterior concurso público, aunque con un menor puntaje.

