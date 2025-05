Si bien se indica que este yacimiento tiene concentraciones de litio en roca que superan hasta diez veces a las de otros países vecinos , el avance ha sido prácticamente nulo en los últimos años, señaló el titular del Minem, Jorge Montero.

“Hay un proyecto concreto que no está funcionando, que es el litio y el uranio de Macusani. Pasan los años y no pasa nada. Una concesión es una oportunidad para hacer un negocio, no para que pasen décadas sin resultados”, señaló durante su intervención en Council of the Américas.

El ministro cuestionó a la empresa titular, señalando que una concesión minera no debe convertirse en un derecho indefinido sin obligaciones claras de inversión y desarrollo.

“Se te concesiona para que hagas las inversiones y saques los recursos adelante. Eso es lo que le conviene al Perú: activar sus recursos ahora, no dentro de 20 o 30 años mientras se levanta capital”, subrayó.

A la falta de inversión se suma una complejidad adicional: la ausencia de una normativa técnica clara que permita la explotación del uranio, pues este yacimiento contiene este elemento en capas intercaladas con el litio.

Ante esto, el ministro indicó que Argentina, con mayor experiencia en este campo, ha ofrecido apoyo técnico para abordar esta problemática.

“Hay varias propuestas. Por ejemplo, Argentina nos quiere apoyar en ese tema. Ellos tienen más experiencia que nosotros con normas técnicas para poder minar uranio, que no es un tema menor”, precisó.

¿Habrá impulso en tierras raras?

Montero también se refirió al rol clave que el Perú puede jugar en la transición energética global. Además del cobre, el país cuenta con trazas comerciales de tierras raras y metales estratégicos.

Estas tierras raras denominadas lantánidos están presentes en los concentrados de plomo, cobre y minerales polimetálicos, y son fundamentales para el desarrollo de energías renovables, electromovilidad y tecnología.

“Los tenemos, pero en trazas. Si queremos ofrecer minerales estratégicos al mercado, necesitamos evolucionar hacia la metalurgia”, explicó.

En esa línea, Montero afirmó que el Minem está promoviendo el desarrollo de plantas metalúrgicas capaces de separar y purificar estos metales hasta niveles de 99.99% de pureza.

Para ello, añadió, se viene coordinando con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), explorando tierras raras en concesiones que están inactivas o abandonadas.