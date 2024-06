En las últimas semanas desde el Ejecutivo se ha mencionado que elaboran un proyecto para una nueva ley de promoción de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). No obstante, en el Congreso también se impulsa un proyecto con incentivos para la creación de nuevas ZEE.

El último sábado en la Comisión de Economía del Congreso el parlamentario Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) expuso su proyecto de ley (N° 293/2021-CR), el cual establece un régimen especial tributario y aduanero para las nuevas ZZE privadas.

Se busca atraer inversión nacional y extranjera, destacó el congresista. Explicó que son dos las medidas principales para las nuevas ZEE.

La primera está referida a que la gestión de las nuevas ZEE esté en manos privadas. “En la actualidad las zonas francas funcionan con un directorio que lo preside el Gobierno Regional y lo integra el Municipio, Cámara de Comercio, etcétera, pero ello no ha funcionado”, sostuvo.

Con la propuesta, sería el privado el que proponga la ubicación de las nuevas ZEE y las gestione, mientras que desde el Estado se evaluaría y aprobaría estas propuestas, además de los requisitos, como los montos de inversión comprometidos, indicó Salhuana. “Por ejemplo, podrían darse esas nuevas ZEE en Chancay, en la zona comercial del nuevo aeropuerto y en las zonas de frontera”, refirió.

Por su parte Carol Flores, Directora de la Dirección de Zonas Económicas Especiales del Mincetur, quien también se presentó en la citada comisión, se mostró favorable a que las nuevas ZEE tengan una gestión privada. “Es un modelo que en el mundo ha funcionado mejor que la administración pública”, subrayó.

La segunda medida está referida al beneficio tributario. El proyecto de Salhuana inicialmente buscaba una exoneración total del Impuesto a la Renta (IR), tal como ocurre en otros países como República Dominicana, Costa Rica o Panamá.

Pero refiere que han recibido comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde le indican que ellos proponen una tasa de IR de entre 15% a 20%, por lo que en los próximos días seguirán las conversaciones para llegar a un consenso.

“Nosotros planteamos el 0%, el MEF plantea del 15% al 20%. Vamos a discutirlo. Debe tenerse en cuenta que no hablamos de impuestos que existen, sino que están por crearse, no vamos a quitar un centavo a la caja fiscal, pues estos ingresos en este momento no se producen. Queremos que el proyecto salga consensuado”, remarcó Salhuana.

El congresista agregó que esta semana seguirán en conversaciones con el MEF y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), para llegar a un consenso respecto al tema tributario. Por ello solicitó que el debate del proyecto de ley pase a un cuarto intermedio. Tras llegar a una fórmula de consenso, el proyecto será votado en una próxima sesión de la Comisión de Economía.

Carol Flores, del Mincetur, confirmó que en estos días seguirán las conversaciones para llegar a un proyecto de ley de consenso.

Asimismo, resaltó que la nueva ley debe tener lineamientos técnicos para definir en qué lugares se puedan establecer nuevas ZEE, para reducir riesgos de fracasos. Además, se deben contemplar exigencias mínimas de inversión y de generación de empleo, agregó Flores.

