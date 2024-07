Cinco postores precalificaron para presentar sus propuestas técnicas y económicas en el concurso de Proyectos Integrales del Grupo 3, conformado por cuatro proyectos de transmisión eléctrica, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Estos proyectos, que beneficiarán a 2.3 millones de personas en Apurímac, Arequipa, Puno y Lima, serán adjudicados en septiembre del 2024 y requieren una inversión de alrededor de US$ 137 millones .

Según precisaron, este grupo está integrado por la “Nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana (Arequipa)”; “Enlace 220 kV Planicie – Industriales (Lima)”, “Enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas (Apurímac)” y “Enlace 138 kV Derivación San Rafael – Ananea (Puno)”.

Para ello, los postores precalificados son Cobra Instalaciones y Servicios S.A.; Celeo Redes S.L.U.; Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.; Alupar Perú S.A.C.; y Eléctricas de Medellín Perú S.A.

¿En qué consisten los proyectos eléctricos?

ProInversión indica que con la ejecución de estos proyectos se busca reforzar la provisión de energía eléctrica y proporcionar una mayor confiabilidad y capacidad de transmisión en beneficio de la economía y las actividades productivas, comerciales y servicios de Apurímac, Arequipa, Puno y Lima.

Esta concesión se dará mediante la modalidad de Concurso de Proyectos Integrales para el postor que presenta una oferta con el menor costo de servicio total, conforme a las bases. La obligación del postor será diseñar, financiar, construir, operar y mantener los proyectos.

Cabe recordar que estos proyectos del Grupo 3 son parte del paquete de 18 proyectos eléctricos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) encargó a Proinversión en febrero del 2023 para el Plan de Transmisión 2023 – 2032 y son promovidos mediante Asociaciones Público-Privada (APP).

De ese paquete, en junio se adjudicó el Grupo 1 de empresas eléctricas conformada por tres proyectos eléctricos (US$ 329 millones) y en agosto se entregará el Grupo 2 que incluye otros cinco proyectos de transmisión y subestaciones eléctricas (US$ 441 millones). Se proyecta que el Grupo 4, integrado por tres proyectos (US$ 101 millones), se adjudicará en el último trimestre de este año.

