La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) adjudicó las obras del Grupo 1 del Plan de Transmisión 2023-2032, conformado por tres proyectos eléctricos que se desarrollarán en Ica y Arequipa mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP).

El ganador fue Consorcio OA, conformado por Omega Perú Operaciones y Mantenimiento S.A. y Concesiones Perú Holdings Transmision I S.A.C.

Se encargará de la Nueva Subestación “Hub” Poroma y Enlace 500 kV “Hub” Poroma – Colectora”, la “Nueva Subestación “Hub” San José – Primera Etapa y Enlace 220 kV “Hub” San José – Repartición (Arequipa)”, y la “Nueva SE Marcona II y Enlace 138 kV Marcona II - San Isidro (Bella Unión) – Pampa (Chala)”.

El primer proyecto “Hub” Poroma tendrá un costo de US$ 74′922,500. El segundo, que también se desarrollará en Arequipa, implica una inversión de US$ 72′358,499; mientras que el tercero, tendrá un costo de US$ 78′663,999.

LEA TAMBIÉN: OxI alcanzó su monto más alto en adjudicaciones en los primeros meses del 2024

La propuesta del Consorcio OA ganó la buena pro superando a las compañías Celeo Redes, Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Alupar Perú S.A.C.

Según indicaron, el comité adjudica la buena pro al postor que ha presentado la menor sumatoria del costo de servicio total de los proyectos de acuerdo con el método señalado en el anexo 4 de las bases del concurso público.

La propuesta del consorcio OA implica un costo de inversión agregado de US$ 152′885,086.52, un costo de operación y mantenimiento de US$ 8′444,201 al año, y un costo de servicio total de US$ 27′423,914.82.

El postor se encargará del diseño, construcción y mantenimiento de los proyectos. La adjudicación de estos proyectos de energía eléctrica incluye el periodo de construcción que es de 50 meses y luego la operación y mantenimiento de 30 años.

El titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sostuvo que esta adjudicación reafirma la confianza entre el gobierno y el sector privado para el desarrollo de infraestructura.

“La ejecución de estos proyectos representa una mejora sustancia el varios frentes, el fortalecimiento del sistema eléctrico regional y nacional, aumento significativo de la capacidad e transformación y transmisión, satisfacción de la creciente demanda eléctrica en las regiones beneficiadas, robustecimiento del sistema eléctrico interconectado nacional y brindará un impulso en el desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios, lo cual se traducirá en un aumento de la productividad y competitividad del país en su conjunto”, comentó.

Ante esto, el titular del Minem exhortó al consorcio a “cumplir rigurosamente con los cronogramas de construcción establecidos”. Mucho agregó que la adjudicación de estos proyectos beneficiará a más de un millón de habitantes de las regiones de Arequipa e Ica mediante la construcción de una nueva infraestructura eléctrica.

