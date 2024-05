El año pasado la Agencia de la Promoción de Inversión Privada (Proinversión) adjudicó 14 proyectos que comprometen inversión de US$ 2,300 millones. Este año, la meta es adjudicar 40 proyectos por un monto de $ 8,000 millones, más de tres veces el conseguido el año anterior. El ministro de economía, José Arista, indicó que a la fecha, la agencia ha adjudicado más de la mitad de la meta.

“En el 2021, la actividad de Proinversión casi no existía. En el 2022 llega a US$ 97 millones. El año siguiente, la cartera fue de US$ 2,300 millones. Para este año, hemos puesto una meta de $8,000 millones, de estos yo diría que más del 50% están cumplidos ”, indicó el ministro.

Además, indicó que estarían faltando algunos proyectos grandes, uno de ellos es la longitudinal de la sierra y el Tren Huancayo- Huancavelica, que reiteró, se adjudicaría en el mes de julio.





