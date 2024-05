El Gobierno Regional de Huánuco presentaron a inversores privados una cartera de 28 proyectos con una inversión aproximada de S/ 2,500 millones. Junto a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el gobierno subnacional estableció un listado de obras, entre ellas, centrales hidroeléctricas, hospitales, telecabinas, y un parque industrial.

Los proyectos, que fueron anunciados en el Foro “Huánuco Invierte”, se realizarán a través de los mecanismos de Asociación Público – Privada (APP), Proyectos en Activos (PA) y Obras por Impuestos (OxI). En total, el GORE de Huánuco indica que 9 proyectos se harán mediante APP, 1 en la modalidad de PA y 18 iniciativas en OxI.

De los proyectos bajo APP, los más destacados son las centrales hidroeléctricas por US$ 185 millones, la operación y mantenimiento del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco (US$ 114 millones) y el Hospital de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Oncológico (US$ 50 millones); así como el Sistema de Telecabinas Cueva de Las Lechuzas (US$ 15 millones).

Para Leslie Zevallos, Gerente general del gobierno regional de Huánuco, los proyectos más relevantes entre los presentados son los referentes a las centrales hidroeléctricas .

“Creemos que Huánuco tiene un buen potencial energético y creo que de centrales hidroeléctricas solamente tenemos una que es la de Chaglla y con las otras cuatro que hemos presentado va a ser un importante dinamizador de la economía y un recurso natural bastante importante por explotar”, comentó a Gestión.

En el caso de los Proyectos en Activos, la principal iniciativa es el Parque Industrial de Tingo María, que requerirá una inversión de US$ 67 millones.

“Prácticamente estamos dando condiciones de habitabilidad para poder hacer que un inversionista ya entre directamente a hacer el proceso de constructivo”, agregó Zevallos.

Mientras que en OxI, las 18 iniciativas suman una inversión de S/ 913 millones con el fin de mejorar los servicios de salud, educación y turismo, así como acceso a internet de banda ancha y el servicio de limpieza y gestión integral de residuos sólidos.

La gerente general del gobierno regional de Huánuco indica que para esos proyectos prioritarios ya están listas todas las condiciones, con saneamiento físico legal y perfil viable varias de ellas.

Además, señala que se tiene la previsión de que de esta cartera de proyectos se lanzarán a concurso inicialmente unas cinco como una primera fase para procesos de elección en los siguientes meses.

“La propuesta de nuestro gobernadores que en el mes de julio comencemos con los procesos de selección de los priorizados que son cinco y luego vayamos en otra fase en las siguientes”, añadió.

Cabe mencionar que, en los últimos 22 años, Proinversión ha adjudicado en Huánuco un total de 6 proyectos en APP por US$ 1,400 millones, 3 bandas de telecomunicaciones en Proyectos en Activos por US$ 129 millones, y 4 proyectos de OxI por S/ 218 millones.

