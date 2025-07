Cofide presentó los avances del Programa de Inversión en Bonos Sostenibles, destacando que, al cierre de junio último, se han comprometido cerca de US$ 150 millones en emisiones temáticas (bonos sostenibles) y que se proyecta colocar la totalidad de los US$ 300 millones del programa hacia diciembre de 2025, con miras a ampliarlo para el 2026. Con esta estrategia, la entidad espera movilizar al menos US$ 1,200 millones hacia proyectos con impacto ambiental y/o social en el país.

“Este programa, además de movilizar y dinamizar el mercado de capitales, busca eliminar barreras para que más emisores ingresen al mercado de bonos temáticos, beneficiándose de mejores condiciones financieras y cerrando brechas de desarrollo”, sostuvo su presidente ejecutivo Jorge Velarde.

El evento, que celebró el primer año de vigencia del programa, contó con la presencia de Juan Pichihua, superintendente del Mercado de Valores (SMV), quien destacó el programa de Cofide como “un vehículo de promoción fundamental para el desarrollo del mercado de capitales, no solo porque promueve el financiamiento de proyectos sostenibles, sino porque favorece la liquidez del mercado de valores”.

LEA TAMBIÉN: BBVA emite primer bono social internacional de género en alianza con Cofide

También participaron en el evento Daniel Lastra, gerente comercial de nuam; Jacob R. Hidrowoh, asociado senior de Finanzas Sostenibles del GGI; y Fiorella Pretell, funcionaria senior de Emisores y Bancos de Nuam.

Por parte de Cofide, intervinieron Belisario Morán y Sonia Ramírez, gerente de Finanzas y portfolio manager, respectivamente, quienes precisaron que, gracias al programa, la entidad participa como inversionista ancla en cada operación con hasta el 25% del valor total de la emisión, lo que facilita el cierre financiero y reduce el riesgo de la operación.

Jorge Velarde, presidente de Cofide Foto: GEC

LE TAMBIÉN: Cofide financiará proyectos de agua y saneamiento a través de cajas municipales

Asimismo, Diego Cavero, gerente de Finanzas del Fondo Mivivienda, y Roger Ríos, gerente general de Autoplan, compartieron su experiencia y los beneficios obtenidos como participantes del programa. Entre otros asistentes líderes de empresas del sector público y privado estuvo José Ricardo Stok, presidente ejecutivo del Banco de la Nación.