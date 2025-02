BBVA, en alianza con BID Invest (inversionista ancla) y COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, han cerrado una nueva operación que permitirá la emisión de bonos sociales, destinados a promover la inclusión financiera de Micro y Pequeña Empresa propiedad de mujeres (“MYPE Mujer”).

La operación incluye dos series de bonos senior por hasta US$ 200 millones con un plazo de cinco años. En la primera serie, de US$ 100 millones, BID Invest participó con US$ 75 millones, mientras que COFIDE con US$ 25 millones. La segunda serie por US$ 100 millones se espera sea emitida en el primer trimestre del año.

La transacción también cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi), una alianza que tiene como objetivo ampliar el financiamiento y el acceso a los mercados financieros para empresas que son propiedad y/o lideradas por mujeres.

A través de esta iniciativa, BID Invest otorgará a BBVA una bonificación monetaria de hasta US$ 190,000, sujeta al cumplimiento de objetivos anuales atados al crecimiento de la cartera de pequeña empresa Mujer de su portafolio.

Esta emisión representa un hito para el sector bancario en Perú, promoviendo el acceso equitativo a recursos financieros y empoderando a mujeres emprendedoras.

“La emisión internacional del bono social de género por un banco peruano marca un hito significativo en la promoción de las finanzas sostenibles e inclusivas. El rol de BID Invest como inversionista ancla refuerza nuestro compromiso con la igualdad de género y el desarrollo económico sostenible”, afirmó Marisela Alvarenga, jefe de Industrias y Temas Transversales (a.i.) de BID Invest.

Por su parte, Jorge Velarde, presidente de COFIDE indicó que “con esta operación cumplimos nuestro rol de inversionista ancla en la promoción de emisiones sostenibles y de generar impacto en el fortalecimiento de MYPEs lideradas por mujeres. Esperamos ver a otros emisores utilizando instrumentos sostenibles, sabiendo que podrán contar con la participación de COFIDE como inversionista”.

“Se estima que 4 de 10 emprendedores peruanos son mujeres. El bono social que estamos presentando brindará oportunidades de crecimiento y desarrollo a todas aquellas emprendedoras y dueñas de MYPES que buscan impulsar sus negocios y generar mejores condiciones de vida para sus familias”, señaló Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú.

Se espera que este bono social, que se realiza dentro del marco de la Política de Sostenibilidad de BBVA, genere un impacto positivo en el sector de la micro y pequeña empresa del Perú. Según cifras del Ministerio de Producción, en el país existen más de 1 millón 300 mil mujeres que lideran negocios, que representan el 41.9% del total de emprendedores en todo el país.